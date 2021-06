Richard Marx fait équipe avec Matt Heafy de Trivium pour la version ultra lourde de “Right Here Waiting” (Audio)

TRIVIUM leader Matt Heafy a collaboré avec la chanteuse pop Richard Marx sur une “version métal” de Marxballade classique “Attendre ici”. Vous pouvez maintenant écouter le morceau ci-dessous.

lourd a déclaré dans un communiqué : “Richard est l’un des plus grands auteurs-compositeurs de notre temps et un être humain incroyable, il est donc irréel que nous ayons pu créer cette version métal de son méga-hit ensemble. Diffusez le diable en dehors!”

lourd discuté du jumelage lors d’une récente entrevue avec le “Le ramener à l’envers” Podcast. Interrogé sur la manière dont la collaboration est née, Mat dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « J’ai vu que son fils portait un TRIVIUM chemise, alors je l’ai contacté sur les réseaux sociaux. [He’s a] mec super incroyable. Nous sommes restés en contact. Un jour je [wrote to him], ‘Hé, faisons une chanson ensemble.’ Et puis il m’a envoyé un texto : « Allons-y. J’ai donc fait une version métal de ‘Attendre ici’. Il a déjà fait le chant dessus. C’est dingue. Will Putney de FIT POUR UNE AUTOPSIE mixe la chanson.”

Crédits:

Voix principale: Richard Marx



Chœurs, guitares, basse, batterie : Matt Heafy



Mixer et masteriser : Josh Wilbur



De l’art: Kacper Gilka

La version originale de “Attendre ici” est sorti en juin 1989 en tant que deuxième single de Marxle deuxième album de , “Récidiviste”. La chanson a été un succès mondial, en tête des charts à travers le monde, y compris aux États-Unis, où elle a atteint la première place du Billboard Hot 100.

“Attendre ici” a été reprise par de nombreux artistes dans le passé, y compris Monique pour son album “Le garçon est à moi”.

Entre 1987 et 1995, Marx atteint le Top 20 avec 14 chansons, dont trois succès consécutifs n ° 1 – “Attendre ici”, “Attendez les nuits” et “Satisfait” – et avait trois autres chansons, dont “Maintenant et pour toujours”, en tête du classement Adulte Contemporain. Selon le Chef du syndicat du New Hampshire, il est le seul artiste masculin à avoir jamais vu ses sept premiers singles atteindre le Top 5 sur le Panneau d’affichage graphiques.



