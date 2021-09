Richard Quinn RTW printemps 2022 – WWD

Londres est-elle de retour à la case départ ?

L’émission de Richard Quinn a commencé avec une heure de retard, avec des sièges côte à côte, des colères éclatantes et une confusion quant à savoir qui était ou n’était pas à la bonne place. C’était un moment où les choses ne changent jamais s’il en est un.

Quinn peut être pardonné: c’était son premier défilé en direct depuis février 2020, et il était clairement ému, déchirant les coulisses alors qu’il parlait de son amour pour Londres et pourquoi il s’est engagé à montrer dans sa ville natale.

La collection, a-t-il ajouté, était censée être un contraste entre “tension et calme”, ​​ce qui était évident dans les plis rasoirs, les clous et les pointes qui ont commencé le spectacle, et les robes luxuriantes et fluides vers la fin.

Aussi excité que Quinn était à propos de son retour, cependant, il a raté la cible.

Les premières sorties – des combinaisons plissées longues et minces avec des nœuds gonflés à l’avant – avaient l’air fraîches, tandis que la palette de couleurs avait une sensation surréaliste de « Wizard of Oz » ; un arc-en-ciel d’émeraude, de lavande, de bleu layette et de rose sucré.

Quinn est resté fidèle à lui-même, plantant ses fleurs emblématiques sur des silhouettes urbaines telles que des doudounes, des leggings et des manteaux matelassés avec des épaules massives Cruella de Vil. Les vêtements de cérémonie, eux aussi, se sont épanouis avec des roses vives qui ont été choisies en paillettes sur une jupe de pouf courte et une veste lavande confortable, tandis que des cristaux brillants sillonnaient un corset jaune comme un treillis.

Mais le spectacle a dérapé : les épaules extra-larges et pointues, le shopper de style sac en papier et toutes les sinistres capuches et lunettes de soleil au début semblaient plus Balenciaga que Quinn. Les robes longues et contrastées en taffetas brillant, avec leurs manches bouffantes, rappelaient les autres défilés parisiens.

Quinn a une signature si distinctive, subvertissant la couture avec des éléments de punk, expérimentant des volumes extrêmes et des couleurs saisissantes. Il a juste besoin d’écouter davantage ses propres instincts.