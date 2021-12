Richard Rawlings remporte l’enchère pour la moto Fonz « Happy Days » aux enchères

La moto de 1949 de Fonz s’est récemment vendue pour 231 562 $ aux enchères, mais elle n’ira pas seulement dans un musée ou dans n’importe quelle vieille maison … elle sera entre les mains de ce célèbre singe gras Richard Rawlings.

La moto figurait parmi les objets les plus prisés de la Vente aux enchères sur le thème de Henry Winkler… il devait se vendre entre 80 000 et 120 000 dollars, mais Rawlings l’a récupéré pour près du double.

La star de « Fast N’ Loud » a déclaré à TMZ … que son offre gagnante est un hommage à son père qui lutte contre la maladie d’Alzheimer … il a dit qu’à l’époque, ils regardaient « Happy Days » ensemble.

Rawlings dit que son père faisait du vélo et portait une veste en cuir qui ressemblait à Fonzie dans la sitcom… et a même ajouté qu’il avait beaucoup de fanfaronnade tout comme Fonz !

Un an au carnaval de l’école de Richard alors qu’il y avait des jeux et des ventes de pâtisseries, le père de Richard s’est rendu à l’école en moto avec sa veste en cuir et a installé un stand de baisers. Comme le dit Richard, les mamans de PTA l’ont mangé.

Maintenant, Rawlings aura le vrai vélo sur lequel Fonz a roulé, dans le spectacle … bien qu’il n’ait pas la tenue que Fonzie portait – qui a coûté 75 312 $ aux enchères.

Richard dit qu’il prévoit de faire du vélo plusieurs fois, puis il le mettra dans son nouveau Monkey Trap qui aura des voitures cool et des souvenirs de tous les spectacles qu’il a fait.

Le vélo aura alors une place dans la fenêtre avant de Richard de sa maison… et bien sûr, un lien spécial avec son père.