Richard revient avec des nouvelles importantes, et Jacqueline décide de son avenir (RECAP)

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for The Bold Type Season 5 Episode 5 “Don’t Turn Away.”]

The Bold Type commence à mettre les pièces en place pour ses adieux avec l’avant-dernier épisode de la série, “Don’t Turn Away”.

Jacqueline (Melora Hardin) commence à penser à son avenir alors qu’elle prépare Jane (Katie Stevens) à devenir rédactrice en chef pendant ses vacances. Sutton (Meghann Fahy) prend des mesures pour prendre soin d’elle (thérapie) tout comme Richard (Sam Page) revient dans sa vie… avec des papiers de divorce et des nouvelles importantes. Et Kat (Aisha Dee) et Adena (Nikohl Boosheri) vont de l’avant avec leur projet de faire de leur campagne “Don’t Turn Away” un magazine et reçoivent toute une offre.

Lisez la suite pour savoir qui est tombé au lit avec un ex, qui a pris une décision de carrière majeure et qui a obtenu une promotion.

La nouvelle Jacqueline

Jacqueline prend du recul et laisse Jane diriger Scarlet dans les jours qui ont précédé ses vacances. Et Jane doit donc jongler avec les préoccupations, les réunions et les budgets de chacun (et faire plaisir à un grand annonceur), tout en essayant de marquer une interview qu’elle veut vraiment. Elle fait preuve de créativité lorsqu’il s’agit d’interviewer, en parlant à un garde du corps.

Mais dans l’ensemble, elle impressionne Jacqueline, qui a trouvé qu’elle aimait prendre le temps de célébrer son anniversaire avec Ian (Gildart Jackson) et veut faire des choses comme ça plus souvent. “Jane est prête”, dit-elle à Oliver (Stephen Conrad Moore). « J’ai passé des années à la préparer, mais elle l’est maintenant et je ne sais pas, peut-être qu’il y a une partie de moi qui est prête aussi. … Peut-être mes vacances avec Ian … [is] le début d’un nouveau chapitre ensemble.

Et donc l’épisode se termine avec Jacqueline trouvant Jane et révélant: «Je me retire officiellement du magazine Scarlet. Ian et moi commençons un nouveau chapitre. Nous avons toujours voulu travailler ensemble, alors nous avons pensé que c’était le bon moment.

Jane est sans voix parce que “Scarlet c’est toi”, argumente-t-elle.

“Ce ne sera pas pour toujours”, dit Jacqueline avant de dire à Jane qu’elle veut qu’elle prenne la relève en tant que rédactrice en chef. (Ne devrait-elle pas voir comment elle s’en sort pendant peut-être plus d’une journée d’abord ?) Jane, bien sûr, accepte.

Ils étaient (sont ?!) incroyables

Sutton commence une thérapie et explique qu’une amie a remarqué qu’elle buvait beaucoup. Sa mère est alcoolique, alors elle essaie de devancer un problème potentiel. Mais alors Richard appelle (pendant sa session). Il est en ville, avec les papiers du divorce, et il pensait qu’ils pourraient se rencontrer en personne… ce qu’ils font, dans un bar. Elle s’en tient au vin, tandis qu’il commande des pâtes.

Après, Sutton admet que même si elle veut qu’il soit heureux (ce qu’il semblait être), il a l’impression que c’était un peu trop facile pour lui de s’éloigner d’elle. Et voir Richard heureux lui a rappelé ce qu’elle ressentait lorsqu’elle était enfant lorsque son père est parti puis reviendrait, avec une toute autre vie, qu’elle partage lors de sa prochaine séance de thérapie. Cela lui donnait l’impression qu’elle n’était pas assez, comme si son père était plus heureux ailleurs. Comme elle s’en rend compte, sous l’impulsion de son thérapeute, elle boit pour s’empêcher de ressentir les choses qui font le plus mal.

Sutton signe les papiers du divorce (après avoir versé une bouteille de vin dans les égouts) et rencontre à nouveau Richard. Quand elle admet que le voir heureux l’autre jour lui a fait penser qu’il est peut-être plus heureux sans elle, il la corrige rapidement. Il était heureux parce qu’il a commencé le processus d’adoption.

«Je ne penserai jamais, jamais que ce que nous avions était tout sauf incroyable. Je t’aime et je t’aimerai toujours. Et chaque jour est encore nul », lui assure-t-il… et ils retournent dans sa chambre d’hôtel.

Contrôle et engagement

“Les choix qu’elle fait dans sa vie professionnelle vont également mettre en lumière la façon dont elle se déplace dans le monde dans ses relations”, a taquiné Dee pour TV Insider plus tôt dans la saison, et cela semble se concrétiser. dans cet épisode.

Tout en discutant de leur argumentaire pour Don’t Turn Away aux investisseurs en tant que plate-forme multimédia (y compris les podcasts), Kat et Adena rencontrent Jacqueline. (Elle est heureuse de les revoir ensemble, mais ils trébuchent en l’informant qu’ils ne font que travailler ensemble.) Elle a lu des informations sur l’installation et dit à Kat qu’elle peut venir la voir pour obtenir des conseils sur le terrain. Lorsque Kat accepte l’offre, Jacqueline suggère qu’ils l’apportent à Scarlet comme l’un de ses marchés verticaux. De cette façon, Kat et Adena auraient accès à leur budget, à leur infrastructure marketing et à leurs lecteurs.

Kat hésite parce qu’elle ne veut pas travailler pour une entreprise, dit-elle à Adena. Elle veut le contrôle. Mais son ex suggère que c’est lié au fait qu’elle déteste l’engagement. Et Kat revient donc à Jacqueline avec ses conditions : contrôle créatif total (Jacqueline accepte immédiatement), embauche d’anciens incarcérés pour travailler sur le site, et grosse poussée presse. Jacqueline propose une soirée de lancement. Et avec ça, Kat accepte, et elle est de retour à Scarlet !

Quand elle se rend chez Adena pour partager la bonne nouvelle, elle lui dit qu’elle ne serait jamais allée aussi loin sans elle. “Je suis toujours mieux avec toi”, dit Kat, et Sutton n’est pas le seul à tomber au lit avec un ex.

The Bold Type, Series Finale, mercredi 30 juin, 10/9c, forme libre

