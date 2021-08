Richard Scarry bien-aimé par de nombreuses générations ⋆ 10z viral

(Personnel NR)

L’œuvre de cet auteur américain emblématique a charmé des générations de lecteurs, et les enfants continuent de découvrir ses livres.

Cher Richard Scarry,

J’espère que vous saviez quelle merveilleuse influence vos livres et vos histoires ont eu sur des générations d’enfants. Des copies usées, tachées et bien-aimées détaillant les activités quotidiennes de Busytown (et les aventures à travers le monde) ont été transmises des parents aux enfants du monde entier. Dans ma maison quand j’étais jeune, tes livres étaient scotchés ensemble, avec des pages manquantes et même quelques feuilles déchirées. Mes frères et sœurs et moi savions les traiter avec soin.

Aviez-vous un personnage préféré ? Était-ce un petit ver ? Il est tissé à travers tant d’histoires comme l’ami, le sauveteur, le fauteur de troubles, ou parfois les trois ! J’ai appris récemment que vous aviez un chapeau tyrolien que vous portiez souvent et que c’était l’inspiration pour la casquette à plumes de Lowly. Pensez-vous qu’il s’est déjà fatigué de sauter partout sur un pied ? Probablement pas, je pense, puisqu’il semblait toujours avoir son applecopter ou son appletractor à portée de main. Le pauvre M. Fixit est un autre favori, ainsi que Huckle Cat et le sergent Murphy – et le cher fermier luzerne. Vos souris m’ont le plus fasciné, car elles étaient éparpillées dans presque toutes les histoires, chacune en mission avec une expression intelligente sur le visage.

Busytown est en quelque sorte l’Amérique d’une petite ville dans les livres pour enfants. Mais vous avez également emmené les lecteurs dans des aventures à travers le monde. Il y avait Ah-Choo de Hong Kong, Pip Pip de Londres et Hans le plombier hollandais. J’ai toujours eu un faible pour Sneef, le meilleur détective d’Europe, mais j’aimais aussi le professeur Dig un peu idiot en Egypte, les peintres grecs Glip et Glop, et la pauvre Maria qu’il fallait secourir de la fontaine de Trevi.

Vos histoires et vos images se superposent si habilement, combinant des couleurs et des situations amusantes qui ne manquent jamais de capter l’attention d’un enfant et de ravir même les lecteurs adultes à ce jour. Chaque détail comptait pour vous, du regard sournois sur une petite souris aux clous enfoncés dans le traîneau du Père Noël. Les personnages sont pleins de vie et d’expression, et c’est un témoignage de votre talent qu’un ver peut avoir l’air suffisant. Vous n’avez jamais non plus submergé une page d’art. Ça ne s’appelle pas « Busytown » pour rien, mais vous maîtrisez l’art des vignettes reliant une histoire, sans donner aux pages un aspect de bande dessinée.

Cela aurait dû me venir à l’esprit bien plus tôt, mais l’influence alpine est forte, quoique subtile, dans vos photos – pas surprenant, car vous avez vécu avec votre famille en Suisse pendant de nombreuses années. L’effet que cela a eu sur votre art est charmant, et je suis sûr que de nombreux lecteurs n’ont jamais remarqué tous les styles de logement alpin et les personnages portant des pantalons en leder ! L’influence des États-Unis est venue d’abord, cependant, enracinée dans votre enfance à Boston, puis de nombreuses années à vivre dans le Connecticut.

À ce jour, notre famille fait souvent référence à votre livre La meilleure erreur de tous les temps, riant du vilain Lowly et des friandises qu’il convainc Huckle d’acheter. Il était intéressant d’apprendre que votre tournée européenne en 1957 est devenue la base de votre livre Busy Busy World de Richard Scarry (qui abrite Ah-Choo, le professeur Dig et tous les autres). Autant j’ai trouvé du réconfort à Busytown, autant vos aventures autour du monde retiendraient toujours mon attention. Et quand j’étais petit, que font les gens toute la journée ? m’a enchanté, en particulier l’histoire du voyage en mer. En termes simples et clairs, ce livre expliquait toutes sortes de questions de la vie quotidienne, de la façon dont une lettre passait par la poste à la construction d’une maison, avec des pièces étiquetées et des personnages amusants qui couraient partout. Oh, et il y avait aussi le dictionnaire de contes de Richard Scarry, la grande grande école de Richard Scarry et le meilleur tour en montgolfière de Richard Scarry. Et bien sûr, votre collection de Noël est pleine de joie et de bonne humeur à souhait.

Enfin, je voudrais exprimer mon amour profond pour un personnage en particulier, mineur mais très cher : Bugdozer. Comment un petit insecte vert pourrait être si expressif est une merveille. Il est une source de grand plaisir dans ma vie, et ma famille m’a offert divers cadeaux à son image au fil des ans, dont le summum est un porte-cartes de visite Bugdozer fait à la main de mon père. Une source de plaisir stupide? Peut-être. Mais c’est un petit signe de la joie que votre travail a apportée au monde.

Merci.

Sarah Schutte est responsable des podcasts pour National Review et rédactrice adjointe pour le magazine National Review. Originaire de Dayton, Ohio, elle est une passionnée de littérature jeunesse et une passionnée de Mendelssohn 4.