Richard Seevers accusé du meurtre de John Casiquito 10z viral

Lorsque les policiers sont arrivés dans une maison de Chesapeake, en Virginie, dimanche soir, ils ont découvert qu’un homme avait été abattu. Maintenant, les autorités allèguent que le colocataire qui a été arrêté sur les lieux a commis un meurtre au premier degré.

Jusqu’à présent, peu de détails sur la fusillade mortelle – et aucun détail sur un motif présumé – n’ont été fournis par les forces de l’ordre. Ce que nous savons, c’est que John Epitacio Casiquito est mort et cet homme de 69 ans Richard Seevers, qui vivait également à la maison, est accusé de meurtre.

WAVY a rapporté que les flics sont arrivés sur les lieux vers 18h45 après avoir reçu un rapport d’une personne blessée à l’intérieur de la résidence en question. Au lieu de cela, les autorités ont découvert que Casiquito avait été abattu. On ne sait pas pour le moment qui a fait l’appel au 911.

Selon le même rapport, Seevers a été arrêté sur place et inculpé pour son utilisation présumée d’une arme à feu dans la commission d’un crime et d’un meurtre au premier degré.

§ 18.2-32. Meurtre au premier et au deuxième degré défini; Châtiment.

Meurtre, autre que le meurtre qualifié, par empoisonnement, guet-apens, emprisonnement, famine, ou par tout homicide volontaire, délibéré et prémédité, ou dans la commission ou la tentative de commettre, incendie criminel, viol, sodomie forcée, inanimé ou animé la pénétration sexuelle d’objets, le vol, le cambriolage ou l’enlèvement, sauf dans les cas prévus au § 18.2-31, est un meurtre au premier degré, punissable comme un crime de classe 2.

Tout meurtre autre que le meurtre qualifié et le meurtre au premier degré est un meurtre au deuxième degré et est passible d’une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel de l’État pendant au moins cinq ans et au plus quarante ans.