Richard Verschoor remplace Enzo Fittipaldi, blessé, pour Abu Dhabi

Richard Verschoor disputera la dernière manche de la saison à Abu Dhabi en remplacement d’Enzo Fittipaldi, blessé.

S’alignant sur la grille pour la troisième et dernière course de Formule 2 sur le circuit de la corniche de Jeddah, Fittipaldi a accéléré hors de la ligne et n’a pas remarqué la voiture ART Grand Prix de Théo Pourchaire en panne devant, s’écrasant lourdement dans le dos du challenger français.

Pourchaire vient de saluer la foule alors qu’il était chargé dans l’ambulance, la foule a répondu par un énorme bravo #F2 #SaudiArabianGP 🇸🇦 pic.twitter.com/NWV8jpd3o6 – Sean Kelly (@virtualstatman) 5 décembre 2021

La course a été signalée par un drapeau rouge alors que le personnel médical s’est occupé des deux conducteurs, les aidant à sortir de leurs voitures – Pourchaire a été transporté en ambulance à l’hôpital, tandis que Fittipaldi a été transporté en hélicoptère à l’hôpital des forces armées du roi Fahad.

Le pilote de Charouz Fittipaldi avait de sérieuses craintes, mais heureusement, le résultat a été bien meilleur que ce que l’on craignait initialement, le coureur brésilien n’ayant subi qu’une fracture au talon droit.

Pourchaire, quant à lui, allait « bien », et bien que son statut pour Abou Dhabi ne soit toujours pas clair, Fittipaldi, comme prévu, ne sera pas au volant de Charouz.

Sa place sera ensuite prise par le Néerlandais Verschoor, qui s’est rendu sur Twitter pour confirmer la nouvelle.

« Tout d’abord, je voudrais exprimer mes pensées à Enzo Fittipaldi », a-t-il écrit.

« J’espère que vous vous rétablirez bien et très bientôt. Inattendu mais je suis heureux d’être de retour en course et excité de le faire avec Charouz Racing, j’espère que nous pourrons terminer cette saison ensemble en beauté !

« Je veux aussi mentionner tous ceux d’entre vous qui ont pris le temps de m’envoyer des messages pour me soutenir. Grâce à vous et bien sûr à mes sponsors j’ai réussi à y arriver ! Faisons la course. »

Cela marque un retour rapide en Formule 2 pour Verschoor, qui le mois dernier avait confirmé sa sortie de MP Motorsport et de la série car il n’avait plus de budget derrière lui pour continuer.

« L’argent a toujours été mon plus grand rival et cette fois, il m’a battu », avait-il déclaré à l’époque.