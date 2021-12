Richards dit que Klopp, 32 ans, lâché prise était « parmi les meilleurs »

Crédit photo doit lire OLI SCARFF/. via .

S’exprimant sur le podcast du Top 10 du match du jour de la BBC, Micah Richards a fait l’éloge de l’ancien attaquant vedette de Liverpool, Daniel Sturridge.

Richards a été chargé de nommer le meilleur XI rempli de ses anciens coéquipiers, et bien que Richards ait joué avec certains des meilleurs attaquants de l’histoire, il a trouvé de la place pour Sturridge dans son équipe.

Sturridge a joué aux côtés de Richards lorsqu’il était jeune à Man City, et alors que l’attaquant passait à des choses plus grandes et meilleures, l’attaquant a eu un impact important sur Richards dans sa jeunesse.

Ma revanche sur Ben Foster

BridTV

6888

Ma revanche sur Ben Foster

908414

908414

centre

13872

Qu’est-ce qui a été dit à propos de Sturridge ?

Richards ne tarit pas d’éloges sur l’ex-star de Liverpool.

« Il avait des problèmes de hanche quand il était plus jeune, c’est donc une longue histoire. Chaque fois qu’il se mettait dans un flow, sa hanche s’en allait et c’était de l’académie à 16 ou 17 ans. Il avait ce sort à Liverpool quand on ne pouvait pas le toucher », a déclaré Richards.

« Il est venu à City de Coventry, et honnêtement, je n’ai jamais vu un tel talent, il aurait dû être comme Aguero, il était le meilleur jeune joueur, mais ils ont joué contre Ched Evans avant lui, ils jouaient 4-5-1 à City et Ched était un grand garçon et il pouvait le contrôler un peu mieux, alors il a décidé qu’il voulait jouer là où il était apprécié.

«Même quand il était à Chelsea, il avait 10 buts et 10 passes décisives jusqu’en janvier, les gens ne s’en rendent pas compte, puis quand il est allé à Liverpool, son record, ses buts à 100 matchs sont parmi les meilleurs de l’histoire de Liverpool. «

Photo par Alex Livesey/.

Si seulement

Les commentaires de Richards rappellent à quel point Daniel Sturridge était bon et à quel point il aurait pu l’être.

Malheureusement, comme tous les fans de Liverpool le savent, l’attaquant a été frappé à son apogée car une litanie de blessures lui a coûté ce qui aurait dû être l’une des meilleures années de sa carrière.

Sturridge devrait toujours être fier de tout ce qu’il a accompli dans le jeu, mais s’il avait pu rester en forme, nous aurions pu parler de l’un des meilleurs attaquants de Premier League de tous les temps.

Le joueur de 32 ans joue maintenant en Australie après avoir été libéré par Liverpool en 2019, et nous ne pouvons qu’espérer qu’il pourra profiter de son football en A-League.

Matthew Ashton – AMA/.

Dans d’autres nouvelles, « Meilleur de la ligue » : certains fans de City adorent qui pourrait signer un nouveau contrat