Richards stupéfait par un as de Liverpool à 34 millions de livres sterling

Micah Richards a fait l’éloge de l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah dans le Daily Mail et a déclaré qu’il était désormais au niveau de l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo.

L’ancien arrière droit de Manchester City a déclaré qu’il souhaitait que Salah signe un nouveau contrat avec Liverpool.

L’expert de BBC Sport et Sky Sports a été abasourdi par les progrès réalisés par Salah pendant son séjour à Liverpool jusqu’à présent.

Louange à la star de Liverpool Mo Salah

Richards a écrit dans The Daily Mail : « Je veux que Liverpool finalise un nouveau contrat pour lui et je veux qu’il reste en Premier League pendant de nombreuses années. Il atteint maintenant le niveau où nous parlons de lui étant dans le Temple de la renommée de la Premier League, quelqu’un qui pourrait être dans l’équipe de tous les temps.

« Quel joueur il est devenu. Il est si dangereux que dans certains matches, vous ne le voyez pas pendant 80 minutes, mais il apparaîtra ensuite avec un but ou une passe décisive. Ce n’est pas la chance qui arrive. Il est maintenant au niveau de Cristiano Ronaldo, l’ancien ailier qui s’est redéfini pour devenir un buteur ultime.

« Si 2021 a été spectaculaire pour Salah, 2022 peut l’être encore plus. Il semble certain à ce stade de remporter le titre de joueur PFA de l’année, mais si Liverpool remportait la Ligue des champions, il aurait également une chance exceptionnelle de soulever le Ballon d’Or.

Signature d’une affaire pour Liverpool

À notre avis, Salah s’est avéré être une bonne affaire pour Liverpool.

Liverpool a payé à l’AS Roma 34 millions de livres sterling à l’été 2017 (BBC Sport).

Salah est arrivé à Liverpool en tant qu’« ailier », mais l’international égyptien est devenu une machine à buts à Anfield.

Le Liverpool non. 11 a déjà marqué 15 buts en 19 matches de Premier League cette saison.

Salah a marqué 22 buts en championnat la saison dernière et 19 en 2019-20.

Le joueur de 29 ans a remporté la Premier League et la Ligue des champions avec Liverpool.

Et, à notre avis, Salah et Liverpool pourraient encore remporter plus de trophées.

Liverpool a toujours une équipe très solide et Salah est un joueur au sommet de son art et ne montre aucun signe de ralentissement.

