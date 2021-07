Richardson, jeune sprinteur américain prometteur, testé positif à la marijuana

in

07/02/2021 à 7h41 CEST

Agences / Los Angeles

Sprinteur Sha’Carri Richardson, nouvelle grande sensation de l’athlétisme américain, a donné positif pour la marijuana lors des tests de qualification pour les Jeux de Tokyo, mettant leur participation olympique en danger, a rapporté jeudi le New York Times. Le journal a cité deux personnes non identifiées au courant du résultat positif du test, avancé par le journal The Gleaner en Jamaïque. L’agent de Richardson, Renaldo Nehemiah, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l’..

Richardson, 21 ans, a remporté l’épreuve du 100 mètres des États-Unis pré-olympique qui s’est tenue fin juin à Eugene, dans l’Oregon, ce qui lui a donné le billet pour Tokyo. Cette saison, le jeune sprinteur est devenu la sixième femme la plus rapide de l’histoire sur cette distance avec un temps de 10,72 secondes, marqué dans l’état de Floride en avril.

La marijuana figure sur la liste des substances interdites de l’Agence mondiale antidopage et un résultat positif pour cette drogue peut entraîner une suspension d’un mois à deux ans. Le positif pourrait invalider la victoire de Richardson à Eugene et ouvrir la porte à un autre des concurrents obtient une place pour les Jeux Tokyo (23 juillet – 8 août), même si Richardson a reçu la peine minimale. Le New York Times a rapporté que d’autres participants à la finale du 100 mètres à Eugene ont été informés de leur ascension dans le classement.

Alors que son environnement était silencieux, Richardson a publié un tweet cryptique dans lequel il dit à ses abonnés : “Je suis humain”.