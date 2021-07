Richarlison détruit l’Allemagne

in

22/07/2021 à 17h45 CEST

.

L’équipe de football brésilienne s’est mise en route pour revalider l’or qu’elle a remporté aux Jeux de Rio avec un discours clair et convaincant Victoire 4-2 sur l’Allemagne, dans un match au cours duquel l’attaquant Richarlison a présenté sa candidature au titre de grande star du tournoi olympique avec un triplé.Le match disputé jeudi à Yokohama n’avait que peu ou rien à voir avec la finale olympique qui avait opposé les deux équipes il y a cinq ans à Maracanã.

SOUTIEN-GORGE

ALE

Brésil

Saints; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana ; Bruno Guimaraes, Douglas Luiz ; Antony (Paulinho, 73′), Claudinho (Malcom, 65′), Richarlison (Reinier, 73′) et Matheus Cunha.

Allemagne

Muller ; Henrichs, Pieper (Torunarigha, 46′), Uduokhai, Raum ; Maier, Stach (Schlotterbeck, 80′) Arnold, Richter (Ache, 68′), Krause (Löwen, 68′) et Amiri (Teuchert, 73′)

Buts

1-0 M. 7 Richarlison. 2-0 M. 22 Richarlison. 3-0 M. 30 : Richarlison. 3-1 M. 56 Amiri. 3-2 M. 83 Douleur. 4-2 M. 94 : Paulinho.

Arbitre

Iván Barton (Salvador). Rouge à Maximilian Arnold (2A, 63′). TA : Douglas Luiz / Pieper, Arnold, Stach et Henrichs.

Incidents

Stade international de Yokohama. Derrière des portes closes.

Si alors le Brésil, emmené par Neymar, a dû attendre les tirs au but pour vaincre les Allemands, ce soir à peine sept minutes s’étaient écoulées que les Sud-Américains dominaient déjà le tableau d’affichage (1-0).

En fait, l’équipe sud-américaine aurait pu avancer quelques minutes plus tôt dans une brillante contre-attaque menée par Richarlison que Matheus Cunha n’a pas réussi à terminer.

Celui qui n’a pas raté est Richarlison qui en minute n’a pas raté une passe extraordinaire en profondeur d’Antony pour établir le un à zéro.

Et que le gardien allemand Florian Müller a arrêté le tir du joueur anglais d’Everton dans un premier temps, mais Richarlison était plus vivant que quiconque pour récupérer son propre rebond et marquer.

Un jeu qui a parfaitement résumé ce qui s’est passé dans les quarante-cinq premières minutes au cours desquelles le Brésil a non seulement remporté le match tactique contre l’Allemagne, mais aussi au cours duquel les joueurs sud-américains ont battu leurs rivaux dans chaque duel individuel.

Avec des espaces devant Richarlison et compagnie ont imposé leur vitesse la plus rapide contre certains défenseurs allemands débordés en permanence.

Un jeu simple et direct a suffi au Brésil, avec jamais plus de trois ou quatre passes, non seulement pour surmonter la ligne de pression de l’équipe allemande, mais pour laisser ses attaquants complètement seuls face au gardien rival.

Une invitation à une victoire que Richarlison ne voulait pas manquer, comme il l’a démontré à la 22e minute après avoir signé 2-0, culminant avec une tête puissante sur un centre du gauche de Guilherme Arana.

Mais même si la voracité de Richarlison ne s’est pas apaisée, huit minutes plus tard, il a ajouté son troisième but (3-0) en résolvant une nouvelle contre-attaque d’un tir précis.

Les hommes d’André Jardine ont même pu augmenter leur avance encore avant la mi-temps, mais Matheus Cunha a regardé le gardien Florian Müller l’arrêter d’un tir de pénalité dans le temps de prolongation de la première mi-temps.

Un échec Le Brésil a semblé desserrer l’équipe brésilienne, qui a affronté un début de seconde mi-temps remarquablement détendu, ce qui n’a pas été gaspillé par l’Allemagne pour réduire la distance au tableau d’affichage.

Mais si le but de Nadiem Amiri, qui a porté le score à 3-1 à la 56e minute, après avoir d’abord accroché un ballon rebondi sur le bord de la surface, a ouvert une porte à l’espoir pour l’équipe allemande, il a été claqué pendant six minutes de plus. en retard avec l’expulsion par double carton jaune du milieu de terrain Maximilian Arnold.

Circonstance avec laquelle le Brésil a semblé terminer le match comme en témoigne le départ du terrain de Richarlison dans les minutes suivantes, qui a laissé sa place sur le terrain à Reinier.

Un changement qui n’a pas pu ramener une équipe brésilienne qui a lâché complètement dans les dernières minutes, ce qui a permis aux Allemands d’atteindre juste un but (3-2) à sept minutes de la fin grâce à un but de la tête de Ragnar Ache.

Bien que la victoire du Brésil ne menace pas de cette façon, ce qui a une fois de plus fait la différence entre les deux équipes ce soir avec un but de Paulinho, qu’il a établi dans le dernier temps de prolongation 4-2.