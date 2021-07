Richarlison devient le premier joueur de Premier League à marquer un triplé aux Jeux olympiques alors que l’as d’Everton atteint le triplé en première mi-temps pour le Brésil contre l’Allemagne

in

Le Brésil était d’humeur pour les Jeux olympiques de Tokyo alors que la Seleçao en a marqué trois dans la première moitié de sa première victoire 4-2 contre l’Allemagne.

L’as d’Everton, Richarlison, a marqué les trois buts en 30 minutes alors que les six médaillés d’or olympiques ont mené leur campagne en beauté.

Richarlison le déchire déjà pour le Brésil à Tokyo

Avec le triplé, Richarlison est devenu le premier joueur de l’histoire de la Premier League à marquer un triplé aux Jeux.

Le joueur de 24 ans a obtenu son premier après qu’Antony l’ait délicieusement joué au but avec une passe défensive.

L’as des Toffees a décoché son tir juste à l’intérieur de la surface, mais le gardien l’a sauvé avant de poursuivre pour frapper le rebond sur la demi-volée dans le filet.

Richarlison a obtenu le deuxième avec sa tête à bout portant suite à un bon travail d’Arana sur les flancs.

Paulinho a également trouvé le chemin des filets pour la Seleçao

Et il a complété son triplé à l’intérieur de la demi-heure, coupant sur son pied droit, avant de choisir sa place et de boucler le ballon dans le coin le plus éloigné.

Le match s’est terminé 4-2 avec l’Allemagne réussissant à retirer deux buts, mais le Brésil a tenu bon et a couronné sa victoire avec un but tardif de Paulinho.

C’était une brillante démonstration de Richarlison, cependant, et les fans d’Everton espèrent qu’il pourra continuer sa bonne forme sous la direction du nouveau patron Rafael Benitez – bien qu’il ne soit pas là pour le début de la saison en raison de sa participation aux Jeux.

L’Espagnol est revenu en Premier League pour occuper le siège de Goodison Park et il a déjà ajouté trois nouveaux visages à ses rangs.

Andros Townsend, Demarai Gray et Asmir Begovic ont tous signé avec la formation des Blues.