Richarlison exclu pendant plusieurs semaines alors que la crise des blessures s’intensifie pour le patron d’Everton sous le feu Rafael Benitez

Richarlison a été exclu pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure au mollet alors que les problèmes continuent de s’accumuler pour le patron d’Everton sous le feu Rafael Benitez.

Le Brésilien a été l’un des principaux sujets de discussion de la défaite de dimanche à Crystal Palace alors que Benitez l’a remplacé au début de la seconde mi-temps avec son équipe à la traîne 2-0, suscitant la dissidence ouverte des fans itinérants.

L’absence de Richarlison est un autre coup dur pour Everton

Le patron des Toffees a déclaré après le match que l’international brésilien avait eu un problème au mollet et qu’une analyse ultérieure a révélé une déchirure qui, selon le club, l’exclura pendant « un certain nombre de semaines ».

Le meilleur buteur de la saison dernière, Dominic Calvert-Lewin, est absent depuis août avec un problème à la cuisse et bien qu’il se rapproche d’un retour, la perte de Richarlison n’est pas le seul problème.

La signature estivale d’Andros Townsend a également été exclue pendant une longue période à un moment clé de la saison, portant un coup dur à Benitez, dont l’équipe n’a pris que quatre points sur les 40 derniers disponibles.

Townsend a subi une petite fracture au pied lors du match de dimanche et sa blessure sera évaluée par des spécialistes, mais le milieu de terrain Abdoulaye Doucoure vient de revenir d’un problème similaire et il a raté cinq semaines.

Townsend fait également face à un sort en marge

De plus, le capitaine Seamus Coleman a subi des ecchymoses osseuses et des lésions des tissus mous tardivement contre Palace et sera évalué au cours des prochains jours.

Benitez était déjà privé du milieu de terrain Tom Davies (genou) et du défenseur Yerry Mina, qui n’a duré que 31 minutes à son retour après deux mois d’absence avant de souffrir d’un problème au mollet.

Benitez espérait que sa décision de faire sortir Richarlison à Crystal Palace aurait épargné à l’attaquant une blessure potentiellement grave – mais il semble que sa décision n’ait pas d’importance de toute façon.

Après la défaite contre Palace, il a déclaré : « Je ne peux pas tout expliquer tout le temps. Nous avons Allan qui ne vient pas parce qu’il a une petite blessure mais Richarlison à la mi-temps nous le savions, car nous pouvions le voir boiter, il a un problème avec son mollet.

Pour un homme de son expérience, Benitez aurait voulu faire bien mieux à Everton jusqu’à présent

« Nous avons essayé de faire le remplacement à la mi-temps, il a dit qu’il voulait essayer pour la seconde mi-temps.

« Il était évident qu’il n’était pas au niveau auquel nous nous attendions et sans (Dominic) Calvert-Lewin disponible, nous ne voulions pas prendre le risque.

«Nous avons fait la substitution, mais vous ne pouvez pas expliquer pourquoi à chaque fan.

« Le joueur n’aidait pas mais il le savait parce qu’il nous l’a dit et nous avons pu voir qu’il n’était pas en pleine forme.

« C’était juste pour essayer de protéger le joueur et il semble que cela va contre vous, mais OK maintenant vous avez l’explication.

« J’espère que tout le monde comprendra que nous faisons de notre mieux pour l’équipe et que le meilleur pour l’équipe était de protéger notre joueur et de nous assurer que nous avions un joueur en pleine forme sur le terrain. »

