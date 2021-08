Richarlison repoussé par ses coéquipiers d’Everton alors que le Brésilien et Dominic Calvert-Lewin se disputent le penalty lors de la victoire contre Brighton

in

Bien que Dominic Calvert-Lewin ait donné à Everton une avance de 2-0 sur penalty contre Brighton, tous ses coéquipiers ne célébraient pas nécessairement le but.

Richarlison, qui a été lié à un transfert au PSG ces derniers jours, était visiblement mécontent de ne pas avoir été autorisé à tirer le ballon, et plusieurs coéquipiers ont dû implorer le Brésilien d’abandonner le ballon.

Richarlison avait à l’origine le ballon sous le bras

Seamus Coleman a été renversé dans la surface et, avec Everton déjà 1-0 grâce au premier but de Demarai Gray, ils ont eu une occasion en or de doubler leur avance.

Calvert-Lewin, qui a marqué un penalty contre Leeds le week-end dernier, était le principal candidat pour accélérer et marquer à nouveau sur place.

Richarlison avait d’autres idées et, après avoir initialement eu le ballon dans ses mains, il a dû être persuadé de remettre le ballon à son partenaire de frappe.

Andros Townsend et Coleman l’ont traîné hors de la surface de réparation avant que Coleman et Digne n’aient à retenir physiquement le Brésilien.

Dominic Calvert-Lewin lui a retiré le ballon, ce qui a mis son coéquipier en colère

Son compatriote Allan est également venu pour désamorcer la situation, mais on ne sait toujours pas si sa colère visait Calvert-Lewin ou Townsend, qui est celui que Richarlison semblait regarder avant que Calvert-Lewin ne mette le ballon au fond des filets.

C’est le but qui a finalement scellé les trois points du club du Merseyside, qui a enregistré la deuxième victoire de la saison contre les Seagulls samedi midi.

Ce comportement n’est pas inhabituel pour le joueur de 24 ans, qui a tenté de retirer un penalty à Gylfi Sigurdsson la saison dernière.

Heureusement, Calvert-Lewin a marqué le penalty

Le milieu de terrain islandais a finalement marqué sur place ce jour-là pour assurer aux Toffees une victoire 1-0 sur Chelsea, mais il a admis que cela n’aidait pas que son coéquipier veuille lui prendre le ballon.

Les trois points contre Brighton continuent le bon début de saison d’Everton, ramassant sept points lors de leurs trois premiers matchs.