Richarlison se moque des Argentins : “Anvisa 1-0 Argentine”

09/06/2021 à 16h47 CEST

La Agence nationale de surveillance de la santé du Brésil (Anvisa) ce dimanche a interrompu le match entre Brésil et Argentine pour une prétendue irrégularité dans l’arrivée de 4 joueurs en visite dans le pays, dans une décision controversée qui a conduit au retrait des équipes et des arbitres.

L’événement a provoqué une avalanche de commentaires, de critiques, de moqueries et de réactions en tous genres sur les réseaux sociaux. L’une des personnes qui a décidé de dire la sienne a été Richarlison, joueur brésilien de la Everton. Plus précisément, il a publié un « post » sur son compte Instagram dans lequel il faisait allusion à la victoire d’Anvisa sur « l’Albiceleste » : “Fin du match. Anvisa 1- Argentine”dit le message, sur un ton clair et provocateur.

Richarlison s’est moqué des Argentins : “Anvisa 1-0 Argentine”

| @Richarlison

En théorie, le Conmebol avait conclu un accord avec les deux équipes pour permettre aux joueurs d’Angleterre de jouer le jeu, quelque chose qui a tronqué avec l’idée des autorités sanitaires brésiliennes

En réalité, Ce n’est pas la première fois que Richarlison est impliqué dans une pagaille sur les réseaux sociaux après avoir provoqué la colère des Argentins. Lors des JO de Tokyo, Douglas Luiz a publié une photographie accompagnée de Matheus Cunha, Reinier et Richarlison lui-même dans laquelle il disait “Tchau Hermanitos” (Au revoir petits frères), après le KO de l’Argentine au Japon.

Les Argentins ont battu les Brésiliens lors de la finale de la Copa América qui s’est jouée au stade Maracanã et la blessure brûlait toujours dans l’équipe de Rio de Janeiro. Il semble que la guerre Brésil-Argentine ne finira jamais.