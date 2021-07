Riche en liquidités : les flux de financement sont rapides pour les start-up ; Investissement de 12,1 milliards de dollars par VCs au cours des 6 premiers mois de l’année

in

Les start-up indiennes semblent être sur une vague de levée de fonds ; l’adoption plus rapide de la technologie dans un monde touché par Covid a poussé un grand nombre d’investisseurs à soutenir les entreprises Internet

Ola vient d’empocher 500 millions de dollars auprès d’investisseurs. Plus tôt dans la semaine, la start-up de commerce social DealShare a clôturé un gros tour de financement de 144 millions de dollars dirigé par Tiger Global, tandis que l’acteur de la fintech Pine Labs a levé 315 millions de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs. Les start-up indiennes semblent être sur une vague de levée de fonds ; l’adoption plus rapide de la technologie dans un monde touché par Covid a poussé un grand nombre d’investisseurs à soutenir les entreprises Internet.

En fait, les données provenant de la société d’études de marché Venture Intelligence ont révélé que les investissements en capital-risque (capital-risque) dans les start-ups ont atteint 12,1 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l’année seulement.

Cela se compare à un peu plus de 5 milliards de dollars que les entreprises ont réussi à récolter au cours de la période janvier-juin de l’année dernière. L’espace a ajouté jusqu’à 16 licornes dans tous les segments jusqu’à présent cette année contre environ 11 licornes ajoutées sur l’ensemble de 2020.

Sequoia Capital India, Tiger Global et Accel India ont mené la majeure partie des investissements en capital-risque, selon les données. Mais ce n’est pas seulement en termes de financement que 2021 s’annonce comme une année pour les start-up. Le segment est également animé par d’importantes opérations de fusions et acquisitions (fusions et acquisitions) et des propositions de lancements d’introductions en bourse (introduction en bourse). La nouvelle licorne PharmEasy a récemment acquis une participation majoritaire dans la chaîne de diagnostic Thyrocare pour Rs 4 546 crore.

Byju’s, cependant, est reparti avec l’une des plus importantes transactions de fusion et acquisition dans l’espace avec son acquisition d’Aakash Educational Services dans le cadre d’une transaction de près d’un milliard de dollars. Nouvelle licorne en préparationGrad a affecté 250 millions de dollars à des opérations de fusion-acquisition.

A fleur de capital et ayant atteint une certaine envergure, un tas de start-up établies se préparent à être cotées dans les mois à venir avec Zomato en tête de la course. La société de technologie alimentaire devrait ouvrir son introduction en bourse de 9 375 crores de roupies aux souscriptions le 14 juillet. Paytm, dirigée par Vijay Shekhar Sharma, vise à devenir publique vers novembre. « Je crois fermement que les startups indiennes n’ont pas besoin de se tourner vers d’autres pays pour se développer. Il y a une énorme profondeur de marché en Inde », avait déclaré l’année dernière le fondateur et PDG de Zomato, Deepinder Goyal.

Les analystes affirment que les marchés internationaux seront les prochaines frontières de croissance pour de nombreuses start-ups. Une fois que les entreprises sont en mesure d’étendre leurs opérations dans les 20 à 30 premières villes indiennes, les opportunités de croissance se limitent. Le flux de financement devrait rester intact à mesure que la race émergente d’investisseurs tels que les commanditaires et les micro-VC deviennent plus actifs. Un rapport distinct publié par Praxis Global Alliance estime que les particuliers indiens très fortunés investiront environ 30 milliards de dollars dans des start-ups technologiques d’ici 2025.

