Richesse immobilière : le domaine de Paul Allen à Hawaï se vend 43 millions de dollars ; La maison d’Oprah reçoit 14 millions de dollars sur l’île d’Orcas

Paul Allen à l’Université de Washington en 2017. (Photo d’archive . / Todd Bishop)

L’immobilier à prix élevé avec des connexions au nord-ouest a changé de mains pour le prix le plus élevé selon des rapports en provenance d’Hawaï et d’Orcas Island, Wash.

Les propriétés appartenant au regretté milliardaire cofondateur de Microsoft Paul Allen et à l’actuelle milliardaire magnat des médias Oprah Winfrey ont de nouveaux propriétaires, les ventes s’élevant à 57 millions de dollars entre les deux.

Voici les détails:

43 millions de dollars pour le domaine d’Allen à Hawaï : Pacific Business News a rapporté mercredi que la vaste propriété de 22 acres d’Allen à Kailua-Kona, sur la côte ouest de la grande île d’Hawaï, s’était vendue pour 43 millions de dollars cette semaine. Le montant serait le deuxième prix le plus élevé jamais enregistré pour une maison résidentielle dans l’État d’Hawaï, a déclaré PBN, et le plus élevé jamais enregistré pour une maison sur l’île d’Hawaï. Le rapport, citant les dossiers fiscaux du comté d’Hawaï, indique que la plus grande parcelle du domaine Allen est de 10,3 acres. Cela comprend une maison principale de 9080 pieds carrés de surface habitable, cinq chambres et 5,5 salles de bain et une piscine. Il y a aussi une deuxième maison de 2 968 pieds carrés avec six chambres et 5,5 salles de bain et un troisième bâtiment de 480 pieds carrés. Allen a initialement payé 11 millions de dollars pour la propriété en 1997. Le nouvel acheteur n’a pas été nommé. Allen est décédé en 2018 et a laissé derrière lui un vaste éventail de biens, notamment des biens immobiliers, des équipes sportives professionnelles, une collection d’art privée, des musées et plus encore. Une vidéo de 2012 sur YouTube montre son mégayacht Octopus au large de la propriété de Kona.

Madroneagle sur Orcas Island. (Photos avec l’aimable autorisation de Windermere)14 millions de dollars pour la retraite des orques d’Oprah : Une propriété de 43 acres appartenant au magnat de la télévision Oprah Winfrey sur l’île d’Orcas dans les îles San Juan de l’État de Washington a été vendue 14 millions de dollars, selon le Puget Sound Business Journal. Winfrey a payé 8,3 millions de dollars pour la propriété, appelée Madroneagle, en 2018 sans la visiter, a déclaré le Journal. Situé sur Catspaw Lane, PSBJ a déclaré que le «sanctuaire insulaire fermé» comprend un manoir principal de 10 251 pieds carrés, rénové par Winfrey. Il y a plusieurs autres maisons, un demi-mile de front de mer et de plage, une serre, un immense magasin et un appartement pour belle-mère. La propriété n’a pas été officiellement répertoriée et l’acheteur a été nommé Lophodytes LLC. Voir plus de photos ci-dessous :