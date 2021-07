Richfresh parle de Lena Waithe, Häagen-Dazs et Women’s Line – WWD

L’exclusivité est plus demandée que jamais et Richfresh en propose pour Häagen-Dazs.

Le tailleur sur mesure connu sous le nom de Richfresh et la scénariste, productrice et actrice Lena Waithe se sont associés à Häagen-Dazs pour aider à faire progresser les créations sous-représentées et faire connaître sa campagne #ThatsDazs. L’entreprise de crème glacée a engagé 1,5 million de dollars au cours des trois prochaines années pour aider les organisations qui contribuent à faire progresser les créateurs et les créateurs de goût marginalisés et sous-représentés. Pour le coup d’envoi, la société a fait un don de 100 000 $ au Hillman Grad Productions Mentorship Lab, une organisation à but non lucratif que Waithe a commencée pour aider les conteurs marginalisés à se connecter et à faire progresser leur carrière à la télévision et au cinéma.

La dernière campagne vise à encourager une nouvelle génération d’artistes, de danseurs, de chefs et d’autres créatifs. Les créatifs organiseront un Instagram Live jeudi à 14 h HNE pour discuter de leurs activités créatives et du survêtement personnalisé à rayures que Richfresh a conçu pour la marque de crème glacée. Pour chaque personne qui se joint à l’événement en direct, Häagen-Dazs fera un don de 1 $ au Hillman Grad Mentorship Lab.

Atteint à Los Angeles, Richfresh a déclaré qu’il avait remarqué que Waithe vérifiait ses histoires sur Instagram et lui avait suggéré de se rencontrer il y a deux ans. Après avoir traîné un peu, ils ont collaboré sur un survêtement et “ont forgé un lien vraiment solide”, a déclaré le créateur. “Nous avons juste une relation vraiment cool maintenant qui est en dehors des vêtements.”

Waithe lui a dit plus tard de n’être qu’un artiste, lui donnant une liberté de création totale avec n’importe quel design pour elle et ne voulant pas savoir ce qu’il envisageait, a déclaré le designer. “C’est beaucoup de confiance”, a-t-il déclaré. « Obtenir ce type de confiance de la part de quelqu’un de si haut niveau m’a vraiment donné confiance en tant qu’artiste. Et cela m’a fait me sentir apprécié et valorisé.

Après le chat de mercredi, les téléspectateurs peuvent tenter de gagner le survêtement artisanal de Richfresh fait d’un tissu de type néoprène en suivant @HaagenDazs_US, en taguant deux amis et en aimant la photo. L’implication de Waithe dans le projet et l’objectif du fabricant de crème glacée de se connecter avec les créatifs pour voir leurs définitions du luxe l’ont séduit. “Je pense que les créatifs sont à l’origine de beaucoup de ce que nous percevons comme du luxe”, a-t-il déclaré.

Le gagnant sera dévoilé lundi. Les survêtements personnalisés commencent à 3 900 $. Celui qui sera offert est parmi seulement trois dans ce style. Waithe et le designer auront les deux autres.

En tant que végétalien, il n’apprécie plus les glaces traditionnelles comme il le faisait autrefois. Mais sa fille adolescente est une fan de Häagen-Dazs. Les couleurs du survêtement personnalisé sont inspirées de certaines des saveurs de l’entreprise.

Richfresh lancera une collection sur mesure pour femmes avec une séance photo prévue plus tard ce mois-ci. Une projection privée aura lieu dans la zone proéminente du mont Olympe à Los Angeles. Quelques stylistes et membres de la presse clés seront sur la liste des invités pour voir la ligne, qui comprendra des sacs à main. “Il est temps”, a déclaré le concepteur. « … il y a beaucoup de pièces cool dans les vêtements pour femmes. c’est mon point de vue sur les costumes pour femmes et les vêtements de sport pour femmes et juste des choses que je sais que vous allez porter.

Richfresh étend également sa société de masques Henry, lancée en avril 2020, à davantage de marchés et avec d’autres produits. « Nous sommes simplement ravis de pouvoir offrir aux personnes – qui nous font confiance pour ce qui est très important pour elles – leur sécurité, plus de produits à utiliser au quotidien. »