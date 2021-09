Richie Faulkner de Judas Priest aurait subi une opération à cœur ouvert de 10 heures après une crise cardiaque

JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner aurait subi une « opération à cœur ouvert de 10 heures » après avoir subi une « crise cardiaque » suite à la performance du groupe au Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky le dimanche (26 septembre).

Les légendes britanniques du heavy metal ont annoncé lundi 27 septembre qu’elles reportaient le reste de leur tournée américaine afin que Faulkner pourrait être traité pour une maladie cardiaque. Le lendemain, sa petite amie Mariah Lynch, fille de l’ancien DOKKEN guitariste Georges Lynch, dit que Richie était « stable et au repos » après avoir subi une « chirurgie cardiaque d’urgence majeure ».

Mardi, TESLA guitariste Frank Hannon pris à son Instagram d’écrire : “Envoyer de l’amour et du pouvoir de guérison à Richie Faulkner @falconfaulkner .. Je ne l’ai pas encore rencontré mais c’est un frère rock n roll que mes amis guitaristes adorent tous et ils me disent à quel point il est cool. J’ai entendu dire qu’il a joué un spectacle puis a quitté la scène après une crise cardiaque et a subi une opération à cœur ouvert de 10 heures la nuit dernière. Accroche-toi là Richie et j’ai hâte de vous rencontrer / jammer un jour ! Tu as ça!”

Produit par Pays vivant, le reprogrammé “50 ans de heavy metal” Le trek a débuté le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et devait durer jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.

PRÊTRELe prochain rendez-vous était initialement prévu pour ce soir (mercredi 29 septembre) au Mission Ballroom de Denver, Colorado.

Faulkner rejoint PRÊTRE en 2011 en remplacement du guitariste d’origine KK Downing.

Richie était autrefois le guitariste du groupe d’accompagnement pour Lauren Harris, fille de IRON MAIDEN bassiste Steve Harris.

Un nombre de Faulknerses autres collègues lui ont également adressé leurs vœux, notamment Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), Joe Bonamassa, Gary Holt (EXODUS, SLAYER) et Paul Stanley (EMBRASSER).

“Se rétablir rapidement Richie,” a écrit Bonamassa. “L’une des personnes les plus gentilles, les plus talentueuses et les plus authentiques que j’ai rencontrées dans cette entreprise.”

Ancien SERPENT BLANC et DIO guitariste Doug Aldrich a écrit: “Je viens d’entendre notre frère Richie est tombé malade et est à l’hôpital… Prières pour un prompt rétablissement.”

Holt a écrit: “Voici le souhait Richie un prompt rétablissement, guérissez-vous bientôt frère, l’un des plus grands guitaristes de cette terre, et le gars le plus gentil aussi.”

Faulkner et Lyncher ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée marguerite mae, en juillet 2020.