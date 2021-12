Richie Faulkner de Judas Priest enregistre un solo sur le prochain album de Demon Hunter

JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner a enregistré un solo invité sur CHASSEUR DE DÉMONle prochain album de , « Exilé », à paraître l’année prochaine.

Faulkner a suivi ses parties hier soir (mardi 14 décembre) dans son home studio, Le nid du faucon, à Nashville, Tennessee avec l’aide de CHASSEUR DE DÉMON guitariste Jérémie Scott, qui produit le LP.

Une courte vidéo de Richie posant son lead de guitare peut être vu ci-dessous.

La plupart de « Exilé » est enregistré à Jérémiele studio de Nashville, L’Oracle du Sud.

Scott est un producteur, ingénieur du son et musicien expérimenté qui a construit Le nid du faucon pour Richie après le PRÊTRE guitariste a déménagé au Tennessee en 2019.

En plus de produire les derniers CHASSEUR DE DÉMON albums, Jérémie a dirigé divers enregistrements de L’EXTRAVAGANZA DE TONY DANZA TAP DANCE, SACRIFICE VIVANT et PROJET 86, entre autres.

Faulknerl’apparition de l’invité sur le nouveau CHASSEUR DE DÉMON est considéré comme son premier enregistrement depuis qu’il a subi une dissection aortique cardiaque aiguë au cours de PRÊTREla performance de Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky, fin septembre. Faulkner a été transporté d’urgence à l’UofL Health – Hôpital juif où l’équipe de chirurgie cardiothoracique a eu besoin d’environ 10 heures pour effectuer une intervention chirurgicale vitale.

Après Plus fort que la vie, JUDAS PRIEST reporté le reste des dates américaines de sa tournée du 50e anniversaire, surnommée « 50 ans de heavy metal ». Les spectacles ont depuis été reprogrammés pour mars et avril 2022.

CHASSEUR DE DÉMONla dernière version de était « Chants de mort et de résurrection », un effort essentiellement acoustique et dépouillé qui est sorti en mars via Enregistrements à semi-conducteurs. Scott a produit et mixé le LP à Atlanta, en Géorgie et à Nashville. Il a également produit le groupe « Guerre » (2019), « Paix » (2019), « Survivre à » (2017) et « Extrémiste » (2014) dossiers.



