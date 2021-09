Légendes britanniques du heavy metal JUDAS PRIEST ont reporté le reste de leur tournée aux États-Unis en raison de “problèmes médicaux majeurs de maladie cardiaque” subis par le guitariste Richie Faulkner.

Produit par Pays vivant, le reprogrammé “50 ans de heavy metal” Le trek a débuté le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et devait durer jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.

Plus tôt aujourd’hui (lundi 27 septembre), PRÊTRE a publié la déclaration suivante : « C’est avec un profond regret que nous devons reporter le reste de notre tournée aux États-Unis. Richie Faulkner a de graves problèmes de santé cardiaque qui l’ont conduit à l’hôpital où il est soigné. En attendant, nous envoyons tous de l’amour à notre Faucon pour lui souhaiter un prompt rétablissement…

“Dès que nous aurons des nouvelles de ses médecins sur le moment où nous pourrons reprogrammer les dates, nous les annoncerons bien sûr – les billets seront valables …”

Faulkner rejoint PRÊTRE en 2011 en remplacement du guitariste d’origine KK Downing.

Richie était autrefois le guitariste du groupe d’accompagnement pour Lauren Harris, fille de IRON MAIDEN bassiste Steve Harris.

Lors d’un chat vidéo en ligne 2019, Faulkner a demandé quelle était sa « plus grande insécurité » en rejoignant PRÊTRE Il ya 10 ans. Il a répondu: “Je pense que c’est le fait que c’est un public mondial et que c’est un groupe qui compte tellement pour des millions de personnes à travers le monde, et tout d’un coup, vous êtes jeté aux yeux du public avec ce groupe. Et, bien sûr, cela apporte une certaine insécurité. Mais vous devez simplement vous y mettre, le faire et faire de votre mieux, et c’est ce que j’ai fait, et c’est ce que vous devez faire.

Dans une interview de 2016 avec 103GBF, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a déclaré à propos de Faulkner: “Nous ne pouvons pas en dire assez sur Richie. Je veux dire, tu sais, c’est difficile à condenser, mais si tu [see PRIEST in concert] et regarde juste Richieson charisme et son énergie et toutes les bonnes choses qui sortent de ses mains, c’est merveilleux ; ça l’est vraiment. Et, oui, je veux dire, il est contagieux ; les fans vous le diront. Une fois le spectacle lancé, il est au bord de la scène en train de se connecter, et c’est une chose vraiment cool de se produire avec PRÊTRE.”

PRÊTREguitariste de longue date Glenn Tipton a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a sept ans – après avoir été frappé par la maladie au moins une demi-décennie plus tôt – mais a annoncé au début de 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée à l’appui de “Puissance de feu”. Il a été remplacé par “Puissance de feu” producteur d’albums Andy Sneap, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes NWOBHM L’ENFER et tenue culte de thrash SABBAT. Tipton rejoint occasionnellement PRÊTRE sur scène pour ses rappels, se produisant “Dieux du Métal”, “Enfreindre la loi” et “Vivre après minuit”.

