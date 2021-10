Richie Faulkner de Judas Priest remercie son chirurgien cardiothoracique de lui avoir sauvé la vie : « Je ne sais pas comment je suis encore aujourd’hui »

Richie Faulkner a crédité Dr Siddharth Pahwa, chirurgien cardiothoracique au Rudd Heart and Lung Center de l’UofL Health – Hôpital juif de Louisville, Kentucky, pour lui avoir sauvé la vie.

Le 26 septembre, le JUDAS PRIEST guitariste a subi une dissection aortique cardiaque aiguë lors d’une performance au Plus fort que la vie festival, à une courte distance de l’hôpital. Il a fallu à l’équipe de chirurgie cardiothoracique de l’UofL Health – Hôpital juif, dirigée par Dr Pahwa, et comprenant également Drs. Brian Ganzel et Marquer l’abattage, environ 10 heures pour terminer la chirurgie, une valve aortique et un remplacement de l’aorte ascendante avec remplacement de l’hémiarche.

Faulkner, qui se repose maintenant chez lui à Nashville, a parlé aux journalistes et Pahwa via un lien vidéo en fin de semaine dernière. Il a déclaré: « Je suis devenu un peu étourdi. Cela n’a pas disparu. Je ne me suis jamais évanoui auparavant. Je ne me suis jamais évanoui, mais je savais que j’avais l’impression que j’allais m’évanouir dans une minute.

« Heureusement, c’était à peu près à mi-chemin de la chanson », a-t-il poursuivi. « Alors évidemment, je devais finir la chanson. Si j’avais su à quel point c’était important, peut-être que je serais parti un peu plus vite. Mais je pense que c’est tout l’intérêt pour moi. Je n’avais aucune idée de ce que c’était. «

JUDAS PRIEST, qui devait durer 50 minutes, était en train de jouer « Anti douleur », la chanson finale de son set.

« Heureusement, c’était un set court, et nous serions sortis de scène de toute façon », Faulkner mentionné. « Sinon, je ne sais pas si je serais sorti de scène. »

Faulkner a déclaré qu’il avait ressenti une vive douleur en descendant de scène. « C’est à ce moment-là qu’il a explosé », a-t-il déclaré.

« Plus j’en lis à ce sujet, plus c’est étonnant pour moi de penser que je suis même arrivé à l’hôpital », a-t-il ajouté. « Le temps pendant lequel j’ai réellement souffert et quand je suis arrivé à l’hôpital et quand nous avons été opérés, c’était beaucoup de temps. Plus j’en lisais, plus incroyable – ce laps de temps – Je ne sais pas comment je suis encore là aujourd’hui. »

Faulkner a également une fois de plus encouragé les fans à tirer des leçons de son expérience et à surveiller de près leur santé cardiaque.

« Écoutez, j’ai 41 ans et je n’ai pas d’antécédents », a-t-il déclaré. « Vous pourriez être le même. Allez vous faire contrôler. Mettez-vous devant s’il y a quelque chose comme ça. S’il n’y en a pas, tant mieux. Croyez-moi: allez simplement vous faire contrôler. »

Quant à la façon dont il prévoit de revenir éventuellement à l’action avec son PRÊTRE camarades de groupe, Faulkner a déclaré: « Meillez-vous d’abord. Ne vous précipitez pas. Et puis nous reviendrons à voir quand nous pourrons revenir et jouer un peu plus PRÊTRE. Mais pour le moment, je me concentre sur la préparation, l’amélioration, la récupération de mon énergie et de ma force. Et à un moment donné, je reprendrai la guitare et je verrai si je peux assommer quelques riffs. »

Parler directement à Pahwa, Faulkner a déclaré: « Vous m’avez sauvé la vie. Ma petite fille m’a vu rentrer à la maison, et cela signifie tout. Alors je vous remercie du fond du cœur. Il n’y a vraiment rien de plus à dire que ça, vraiment.

Après avoir appris qu’il aiderait beaucoup de gens en partageant son histoire, Faulkner a déclaré: « Je l’espère. Le fait que je sois ici capable de le faire, encore une fois, cela signifie tout. Vous m’avez tout rendu, donc tout ce que je peux vous donner en retour me convient. »

Les anévrismes de l’aorte sont « des renflements en forme de ballon dans l’aorte, la grande artère qui transporte le sang du cœur à travers la poitrine et le torse », selon les États-Unis Centres de Contrôle des Maladies. Les dissections se produisent lorsque « la force de pompage du sang peut diviser les couches de la paroi artérielle, permettant au sang de s’écouler entre elles ».

« Il n’était qu’à quatre milles de distance, mais des milles équivalent à des minutes et il n’en avait pas beaucoup à revendre », a déclaré Dr Pahwa. « M. Faulkner est vivant aujourd’hui parce que les étoiles se sont alignées. Il avait une équipe de soins d’urgence exceptionnelle, il était proche d’un centre cardiaque de classe mondiale et il a rapidement reconnu qu’il avait besoin d’aide. »

En début de semaine dernière, Faulkner a décrit son urgence médicale dans un communiqué, écrivant : « Alors que je regarde des images du Plus fort que la vie festival au Kentucky, je peux voir sur mon visage la confusion et l’angoisse que je ressentais en jouant ‘Anti douleur’ lorsque mon aorte s’est rompue et a commencé à répandre du sang dans ma cavité thoracique.

« D’après ce que mon chirurgien m’a dit, les personnes atteintes ne se rendent généralement pas vivantes à l’hôpital », a-t-il ajouté. « Cinq parties de ma poitrine ont été remplacées par des composants mécaniques. Je suis littéralement en métal maintenant.

« L’incroyable Heart & Lung Center était à 4 miles du site du concert – s’il avait été plus loin … Nous pouvons toujours nous rendre fous avec ces choses, mais je suis toujours en vie heureusement. Quelles que soient les circonstances, en regardant ça images, la vérité est que, sachant ce que je sais maintenant, je vois un homme mourant », a déclaré l’homme de 41 ans dans sa déclaration.

Le mois dernier, JUDAS PRIEST reporté le reste des dates américaines de sa tournée reprogrammée du 50e anniversaire, surnommée « 50 ans de heavy metal ». La randonnée a débuté le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et devait se poursuivre jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.

Faulkner rejoint PRÊTRE en 2011 en remplacement du guitariste d’origine KK Downing.

Richie était autrefois le guitariste du groupe d’accompagnement pour Lauren Harris, fille de IRON MAIDEN bassiste Steve Harris.

Faulkner et sa petite amie Mariah Lynch, fille de l’ancien DOKKEN guitariste Georges Lynch, ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée marguerite mae, en juillet 2020.