Richie Faulkner de Judas Priest se « sent très fort et positif », moins de deux mois après une chirurgie qui lui a sauvé la vie

Richie Faulkner dit qu’il se sent « très fort et positif » moins de deux mois après avoir subi une intervention chirurgicale qui lui a sauvé la vie.

Le 26 septembre, le JUDAS PRIEST guitariste a subi une dissection aortique cardiaque aiguë lors d’une représentation au Plus fort que la vie festival, à une courte distance du Rudd Heart and Lung Center de l’UofL Health – Hôpital juif de Louisville, Kentucky. Il a fallu l’équipe de chirurgie cardiothoracique de l’hôpital, dirigée par Dr Siddharth Pahwa et comprenant aussi Drs. Brian Ganzel et Marquer l’abattage, environ 10 heures pour terminer la chirurgie, une valve aortique et un remplacement de l’aorte ascendante avec remplacement de l’hémiarche.

Faulkner, qui se remet maintenant chez lui à Nashville, a fait le point sur son état dans un article publié sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Il a écrit : « Bonjour les maniaques ! Je voulais juste poster, et vous êtes nombreux à me demander des informations sur la façon dont se déroule ma récupération.

« J’ai pu rentrer de l’hôpital 10 jours après mon opération pour continuer ma convalescence à la maison. Cela fait maintenant 7 semaines depuis la nuit où tout s’est passé et je me sens très fort et positif. Mes incisions ont très bien guéri et je Je peux certainement voir la lumière au bout du tunnel. Je marche bien et je bouge librement, je suis assez actif et je commence une thérapie cardiaque très bientôt. Je joue de la guitare tous les jours et avec l’amour et le soutien de mon famille, le soutien continu de votre part et l’inspiration que je tire de la guitare, je serai de retour sur scène en un rien de temps ! Mes chirurgiens sont très satisfaits de mes progrès et ont tous réservé des billets au premier rang pour le prochain PRÊTRE montre haha.

« C’est Thanksgiving ce mois-ci, et que vous le célébriez ou non, j’ai beaucoup de choses à remercier pour cette année ; y compris vous tous pour votre patience, votre amour et votre soutien. Beaucoup d’amour et à bientôt bientôt devant, les cornes hautes. »

Faulknerl’épisode médical de s’est produit alors qu’il interprétait la chanson de clôture de PRÊTREest fixé le dernier jour de Plus fort que la vie. Faulkner a déclaré plus tard dans un communiqué: « Alors que je regarde des images du Plus fort que la vie Festival au Kentucky, je peux voir sur mon visage la confusion et l’angoisse que je ressentais en jouant ‘Anti douleur’ alors que mon aorte s’est rompue et a commencé à répandre du sang dans ma cavité thoracique. »

Deux semaines après son opération, Faulkner a dit aux journalistes comment il se sentait en jouant « Anti douleur » avec ses camarades à Plus fort que la vie: « Je suis devenu un peu étourdi. Cela n’a pas disparu. Je ne me suis jamais évanoui auparavant. Je ne me suis jamais évanoui, mais je savais que j’avais l’impression que j’allais m’évanouir dans une minute.

« Heureusement, c’était à peu près à mi-chemin de la chanson », a-t-il poursuivi. « Alors évidemment, je devais finir la chanson. Si j’avais su à quel point c’était important, peut-être que je serais parti un peu plus vite. Mais je pense que c’est tout l’intérêt pour moi. Je n’avais aucune idée de ce que c’était. «

Faulkner a déclaré qu’il avait ressenti une vive douleur alors qu’il descendait de scène. « C’est à ce moment-là qu’il a explosé », a-t-il déclaré.

« Plus j’en lis, plus c’est étonnant pour moi de penser que je suis même arrivé à l’hôpital », a-t-il ajouté. « Le temps pendant lequel j’ai réellement souffert et quand je suis arrivé à l’hôpital et quand nous avons été opérés, c’était beaucoup de temps. Plus j’en lisais, plus incroyable – ce laps de temps – Je ne sais pas comment je suis encore là aujourd’hui. »

Les anévrismes de l’aorte sont « des renflements en forme de ballon dans l’aorte, la grande artère qui transporte le sang du cœur à travers la poitrine et le torse », selon les États-Unis Centres de Contrôle des Maladies. Les dissections se produisent lorsque « la force de pompage du sang peut diviser les couches de la paroi artérielle, permettant au sang de s’écouler entre elles ».

Après Plus fort que la vie, JUDAS PRIEST reporté le reste des dates américaines de sa tournée reprogrammée du 50e anniversaire, surnommée « 50 ans de heavy metal ». La randonnée a débuté le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et devait se poursuivre jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.



