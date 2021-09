Richie Faulkner de Judas Priest subit une « chirurgie cardiaque d’urgence majeure »

JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner est « stable et au repos » après avoir subi une « chirurgie cardiaque d’urgence majeure ».

Le lundi (27 septembre), JUDAS PRIEST a annoncé qu’il reportait le reste de sa tournée aux États-Unis en raison de “problèmes cardiaques majeurs” subis par Faulkner.

Produit par Pays vivant, le reprogrammé “50 ans de heavy metal” Le trek a débuté le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et devait durer jusqu’en octobre avant de se terminer le 5 novembre à Hamilton, en Ontario.

Plus tôt dans la journée (mardi 28 septembre), Faulknerla petite amie de Mariah Lynch, fille de l’ancien DOKKEN guitariste Georges Lynch, a partagé la mise à jour suivante via Instagram: “Merci à tous pour tous vos messages. J’essaierai de vous répondre dès que possible.

“Richie subi une chirurgie cardiaque d’urgence majeure. Il est stable et au repos.

“Si vous le connaissez, vous savez à quel point il est dur et fort. Si dur qu’il a terminé le spectacle et a continué à se coiffer. Il n’y a personne comme lui. Nous serions perdus sans lui. #HotDad”.

Faulkner et Lyncher ont accueilli leur premier enfant, une petite fille nommée marguerite mae, en juillet 2020.

PRÊTREle plus récent spectacle de s’est déroulé dimanche soir (26 septembre) au Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky. Le prochain rendez-vous du groupe était initialement prévu pour mercredi (29 septembre) au Mission Ballroom de Denver, Colorado.

Faulkner rejoint PRÊTRE en 2011 en remplacement du guitariste d’origine KK Downing.

Richie était autrefois le guitariste du groupe d’accompagnement pour Lauren Harris, fille de IRON MAIDEN bassiste Steve Harris.

Dans une interview de 2016 avec 103GBF, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a déclaré à propos de Faulkner: “Nous ne pouvons pas en dire assez sur Richie. Je veux dire, tu sais, c’est difficile à condenser, mais si tu [see PRIEST in concert] et regarde juste Richieson charisme et son énergie et toutes les bonnes choses qui sortent de ses mains, c’est merveilleux ; ça l’est vraiment. Et, oui, je veux dire, il est contagieux ; les fans vous le diront. Une fois le spectacle lancé, il est au bord de la scène en train de se connecter, et c’est une chose vraiment cool de se produire avec PRÊTRE.”