Dans une nouvelle interview avec “Le compte des cinq” émission de radio à Mankato, Minnesota, JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner a parlé de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi de 2018 “Puissance de feu” album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Cela a été difficile, évidemment, tout le monde s’est séparé au cours des dix-huit derniers mois en raison de la pandémie. Nous avons des idées depuis longtemps maintenant, mais nous n’avons pas pu, évidemment, nous réunir et mettre ces idées en place en studio. Nous avons donc une collection de chansons relativement là ; elles demanderont un peu de travail, un peu de poussière magique de la part des producteurs, et nous devons y entrer pour les enregistrer, mais nous “Nous avons une tonne de choses que nous voulons juste enregistrer et enregistrer. Nous sommes donc vraiment excités à l’idée de pouvoir nous réunir bientôt et de le faire. Alors, oui, il y aura du nouveau PRÊTRE dans un futur proche, j’en suis sûr.”

Demandé si PRÊTREGuitariste atteint de la maladie de Parkinson Glenn Tipton est toujours impliqué dans le processus d’écriture de chansons du groupe, Richie dit: “Absolument. Quand Glenn découvert la maladie de Parkinson, nous sommes partis sur la route pendant “Rédempteur des âmes”, et puis après ça, c’est devenu un peu trop pour pouvoir faire tout le cycle de tournée, comme nous le savons tous. Mais il a toujours son esprit, il a toujours ses idées créatives, et s’il a une mauvaise journée où le défi de la guitare est un peu trop, alors il peut toujours diriger ses idées et je peux les jouer pour lui. S’il dit : « Non, nous avons besoin d’une autre note là-bas » ou « J’entends quelque chose dans ma tête », nous pouvons communiquer de cette façon. L’ingrédient clé, et nous avons la chance de l’avoir, est Glennl’esprit créatif de. Comme je l’ai dit, même s’il a une mauvaise journée, il peut toujours faire passer ces idées et être impliqué et gratter cette démangeaison créative qu’il a, ce qui, à son tour, crée un meilleur, plus étoffé JUDAS PRIEST album.”

JUDAS PRIESTla première tournée de l’ère de la pandémie, la reprogrammée “50 ans de heavy metal” Le trek nord-américain a débuté le 8 septembre à Reading, en Pennsylvanie et se terminera le 5 novembre à Hamilton, en Ontario, au Canada.

En mars dernier, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a confirmé que le groupe se réunira avec le “Puissance de feu” équipe de production composée du producteur britannique Andy Sneap, collaborateur de longue date Tom Allom et ingénieur Mike Exeter (SABBAT NOIR).

Halford réside à Phoenix, Faulkner à Nashville et guitariste Glenn Tipton et bassiste Ian Hill appellent toujours leur Royaume-Uni natal leur maison.

JUDAS PRIEST a donné son premier concert en plus de deux ans le 15 août au Bloodstock en plein air festival, qui a eu lieu à Catton Park, Walton-on-Trent, Royaume-Uni.

Tipton a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a sept ans – après avoir été frappé par la maladie au moins une demi-décennie plus tôt – mais a annoncé au début de 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée à l’appui de “Puissance de feu”. Il a été remplacé par Sniper, qui est également connu pour son travail dans les revivalistes NWOBHM L’ENFER et tenue culte de thrash SABBAT.



