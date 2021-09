Richie Faulkner est ravi d’avoir George Lynch dans sa famille

DOKKENle légendaire hacheman Georges Lynch est devenu grand-père pour la cinquième fois lorsque sa fille, Mariah Lynch, et JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner, qui est son petit ami, a accueilli leur premier enfant, une petite fille, en juillet 2020. Interrogé dans une nouvelle interview avec Anne Erickson d’Audio Ink Radio comment être papa a changé sa vie, Richie a déclaré: “C’est incompréhensible, vraiment. Vous ne pouvez pas vraiment le mettre en mots. Il ne s’agit plus de vous. Il s’agit de ce petit être dont vous êtes responsable. Ce spectacle [JUDAS PRIEST] fait au Royaume-Uni [at the Bloodstock Open Air festival in August], j’ai versé une larme parce que c’était tellement émouvant. Et j’ai regardé du côté de la scène, et il y avait ce petit être humain qui n’était pas là avant. Et j’ai versé une autre larme. [Laughs] J’ai l’air un peu pleurnichard, mais c’était juste beaucoup d’émotion.

« Il y a deux ans, nous étions sur scène à Las Vegas pour le dernier spectacle de la ‘Puissance de feu’ tournée », a-t-il poursuivi. « Avance rapide de deux ans, nous sommes de retour sur scène, et il y a ce petit être humain là-bas avec une veste en peau de léopard, des mandrins et une paire de protège-oreilles, et elle se déhanchait. Donc, c’est incroyable. Et chaque jour est un voyage différent. Elle aime DEF LEPPARD; elle headbangs à DEF LEPPARD, ce qui est une chose incroyable. Alors oui, c’est un voyage. Et nous avons hâte de voir comment sa vie s’organise et qui elle devient. Alors, c’est incroyable.”

Quant à ce que c’est que d’avoir Georges Lynch comme faisant partie de sa famille maintenant, Faulkner mentionné: “George est super. George a un sens de l’humour très anglais. Il est plutôt sec et sarcastique, ce que j’aime beaucoup chez lui. Vous n’obtenez pas cela très souvent aux États-Unis – j’ai trouvé, de toute façon. Donc, en plus d’être un grand joueur, il a été un grand père. Et c’est l’arrière-grand-père du bébé, et il l’aime. Il joue de sa guitare. Il chante pour elle. Et, évidemment, en regardant George jouer, George a un style très peu orthodoxe et l’a toujours fait. Il s’est toujours distingué, vraiment. Il y avait cinq gars à l’époque, à mon avis, qui sortaient vraiment du lot, et il était l’un d’entre eux – en tant que personne qui n’était pas seulement un déchiqueteur, mais quelqu’un qui avait quelque chose d’unique à dire sur l’instrument. Il a toujours cette qualité unique. Et c’est une joie de le voir jouer et apprendre des choses de lui. Et il est drôle. C’est le principal.”

On lui a demandé s’il et George jamais écrire et enregistrer une chanson ensemble, Richie a déclaré: “Ouais, nous avons jammé. Il est venu à la maison quelques fois, et nous avons jammé des trucs en studio. Et, bien sûr, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. J’adorerais faire un morceau avec George. C’est un joueur incroyable et juste un bourreau de travail. Il ne s’arrête pas. Il écrit ou enregistre. Récemment, il a repris la route. C’est un bourreau de travail, presque. Encore une fois, il aime ce qu’il fait, je pense. Alors oui, c’est super à voir. Mais, ouais, j’aimerais jouer avec George — disons-le ainsi. »

George a annoncé la nouvelle de l’arrivée de son cinquième petit-fils dans un Instagram post en juillet 2020. Il a partagé une adorable photo de Richie donner le biberon au bébé, avec Lyncher déchiqueter la hache sur une chaise à quelques mètres seulement. “New baby time .big chubz>little chubz>micro chubz. la créature parfaite la plus précieuse de l’univers actuel est entrée dans notre monde le 8 juillet xo”, George a écrit.

Faulkner rejoint PRÊTRE en 2011 en remplacement du guitariste d’origine KK Downing.

Richie était autrefois le guitariste du groupe d’accompagnement pour Lauren Harris, fille de IRON MAIDEN bassiste Steve Harris.



