Richie Kotzen choisit Prince comme son «  dieu du rock  »: «  Personne n’a joué comme lui  »

Richie Kotzen était l’invité vedette sur BBC« The Rock Show With Johnnie Walker » pendant le segment « Rock God ». Tonnelier choisi Prince et a déclaré à propos de son choix: « L’un de mes artistes préférés de tous les temps a été Prince. Ce qui m’a vraiment attiré, c’est une fois que j’ai réalisé qu’il était essentiellement le cerveau derrière tout ce que j’entendais. Le guitariste, le chanteur, l’auteur-compositeur, le batteur – souvent l’ingénieur, le producteur, l’arrangement. Et puis, en plus de cela, sa performance était juste – personne n’a joué comme lui.

«J’ai eu le privilège d’aller chez lui il y a des années», a-t-il poursuivi. «Il a loué une maison à Los Angeles. Et un de mes amis qui travaillait avec lui a été invité à un oscar après la fête. Et donc là, je traînais avec tous ces gens à Princela maison. Et j’étais dans le salon. Ils avaient tout mis en place. Un groupe jouait, mais la scène était basse. Et j’étais à l’arrière, donc je ne pouvais pas totalement voir qui était là-haut. je savais Prince était là haut. Et mon pote me dit: ‘Hé, tu as vu Stevie Wonder est là?’ J’ai dit: ‘Non, je ne l’ai pas vu. Mais quelqu’un était là-dedans en train de chanter ‘Superstition’». Et mon pote, comme, ‘Espèce d’idiot. C’était Stevie Wonder. ‘ »

Kotzen fait actuellement la promotion du premier album de son projet collaboratif avec IRON MAIDENde Adrian Smith. Enregistré aux îles Turques et Caïques en février 2020, produit par Richie et Adrian et mixé par Kevin « Caveman » Shirley, SMITH / KOTZENL’opus de neuf titres est une collaboration consommée entre ces deux musiciens très respectés qui ont co-écrit toutes les chansons et qui partagent également le chant principal et les échanges sur les tâches de guitare et de basse tout au long du disque.

En février 2020, Kotzen a sorti son 22e album solo, « 50 pour 50 », via sa propre étiquette personnalisée, Headroom-Inc. La collection de trois disques est exactement ce que le titre implique: une collection de 50 compositions inédites produites, interprétées et écrites par Kotzen en l’honneur de son anniversaire. C’est la suite de son acclamé par la critique « Saler la terre » album, sorti en avril 2017 via Headroom-Inc.

