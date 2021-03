Richie Kotzen a une fois de plus ouvert la porte à un éventuel troisième album de LES CHIENS DE VIGNOBLE. Le guitariste / chanteur a fait ses commentaires en parlant à Eonmusic de sa nouvelle collaboration avec IRON MAIDENde Adrian Smith, SMITH / KOTZEN, qui sort son premier album aujourd’hui (vendredi 26 mars) via BMG.

Parler de LES CHIENS DE VIGNOBLE‘, dernière activité, qui était une série de dates en direct aux États-Unis surnommées « Qui a laissé les chiens sortir », Kotzen a déclaré: « Nous avons fait une tournée en 2019, et c’était un bon moment. Nous avons passé un bon moment sur la route, et nous parlions de l’idée de refaire quelque chose en studio, le troisième album. »

Selon Kotzen, le trio – qui est complété par le bassiste Billy Shehan et batteur Mike Portnoy – a été arrêté sur ses traces par COVID-19. « La pandémie a frappé, alors maintenant je ne sais tout simplement pas », a-t-il déclaré.

Richie a continué: « Je veux dire, tout le monde demande, et je suis très positif à l’idée de le faire, mais je ne sais tout simplement pas ce qui va se passer maintenant. Vous savez, nous avons la situation où nous ne savons toujours pas vraiment quand on peut faire le tour, et LES CHIENS DE VIGNOBLE sont une situation intéressante; nous n’allons pas simplement l’appeler. «

Continuer à parler du processus créatif du groupe, l’unique POISON et M. GROS Le guitariste a déclaré: « Nous devons être dans une pièce ensemble et écrire ensemble, et maintenant avec Mike en Pennsylvanie, et je vis en Californie et GamelleC’est dans le Tennessee, ce n’est pas la chose la plus facile, du point de vue logistique, de tout rassembler. Nous ne voulons pas envoyer de fichiers dans les deux sens, parce que cela ne fonctionne pas vraiment pour un groupe comme nous, vous savez? Nous devons être dans la pièce. «

Malgré cela, Richie reste optimiste quant à l’avenir du groupe. « La seule chose que je peux dire, c’est que lorsque nous nous mettrons dans une position où nous pourrons nous réunir tous les trois dans une pièce et lancer des idées, qu’il y aura un chemin à ce stade vers un troisième album », a-t-il confirmé, avant de conclure : « En ce moment, je me concentre sur SMITH / KOTZEN, et ce disque n’est même pas encore sorti, donc, vous savez, une chose à la fois. On verra. »

Lisez l’intégralité de l’interview sur Eonmusic.

LES CHIENS DE VIGNOBLE ont été fondées en 2012 après Portnoy et Sheehan – qui avait initialement pour objectif de collaborer avec d’anciens SERPENT BLANC et MEURTRE BLEU guitariste John Sykes – contacté Kotzen, qui a joué avec Sheehan dans M. GROS de 1997 à 2002. Le premier album éponyme du groupe en 2013 a atteint la 27e place du Billboard 200 après avoir vendu plus de 10 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de disponibilité. Les ventes initiales d’effort de suivi « Hot Streak » étaient encore meilleurs, puisque l’album a fait ses débuts au n ° 30 à la fin de 2015 après avoir déplacé 13 000 unités d’albums équivalentes en Amérique au cours de sa première semaine de disponibilité.

En janvier 2020, Portnoy Raconté Perspectives soniques cette LES CHIENS DE VIGNOBLELa tournée 2019 a été faite « juste pour le plaisir – juste pour aucune autre raison que de jouer à nouveau ensemble, car cela faisait quelques années. Je pense que cela a ravivé notre amour l’un pour l’autre, et je pense que cela nous a montré qu’il y a il y a encore tellement de fans qui aiment ce groupe », a-t-il expliqué. « Cela a ravivé notre désir de faire un autre disque, donc je pense que dès que nous le pourrons, nous le ferons. »

