Richie Kotzen « n’a pas raté la route » pendant la pandémie de coronavirus

Guitariste Richie Kotzen Est apparu sur “Side Jams avec Bryan Reesman” récemment pour parler de son nouvel album avec IRON MAIDEN guitariste Adrien Smith ainsi que ses passe-temps, dont le poker. Alors qu’il est enthousiasmé par le nouveau SMITH/KOTZEN album, il devait admettre qu’il avait besoin de faire une pause sur la route.

« J’avais réservé des spectacles pour quatre continents parce que le 3 février [2020], j’ai sorti un album solo”, a déclaré Kotzen. La tournée comprenait des spectacles en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Amérique du Sud, mais a été abandonnée en raison de préoccupations concernant COVID. “Voici ce qui est ironique, ou peu importe comment vous voulez l’appeler – je n’ai pas raté la route”, a-t-il admis. “Pas une seule fois pendant toute cette année 2020 je n’ai dit:” J’adorerais sortir et faire un spectacle. ” Je pense que ce qui m’est arrivé, c’est que j’avais besoin d’une pause. De toute évidence, nous ne voulions pas ce genre de chaos. Mais j’essaie de trouver une doublure argentée ici. Et je pense que j’avais besoin d’une pause de la tournée. J’avais besoin d’un solide année à la maison avec ma propriété ici, être ici avec ma femme. Alors maintenant, je commence à ressentir à nouveau ce sentiment – je veux sortir avec Adrien et jouer des concerts avec cette nouvelle musique que nous avons créée. Alors on verra.”

Quelque chose que Kotzen ce qui manquait vraiment, c’était de jouer au poker en particulier pour l’aspect social. “Ce qui est drôle avec le poker, avec les cartes à jouer, c’est que je sais que je ne gagnerai jamais assez pour vraiment changer ma vie”, a-t-il déclaré. “Mais je vais certainement perdre assez pour m’énerver. Vous voyez ce que je veux dire? C’est presque comme si je me torturais. J’aime l’élément stratégie, mais j’aime le côté social. Il y a eu des années où j’ai eu quelques des gars avec qui j’étais ami et ils avaient des jeux. Nous faisions une nuit chez moi, une nuit chez un autre gars. Je jouais trois soirs par semaine pendant un moment. Parfois je gagnais, parfois je ‘ Je perdais, donc je devais garder un œil sur les choses. Je ne voulais pas prendre une habitude coûteuse, mais l’élément social est ce que j’aime vraiment. Nous avions des jeux dans ma maison où nous jouions et tout un soudain, le soleil se levait. C’est une chose amusante. Maintenant avec la pandémie, ce serait le moyen ultime de propager COVID. Et en fait, je me souviens quand cela a commencé, la pandémie, mon copain avec qui je jouais a dit : ‘Je vais jouer aux cartes sur Melrose.’ Il y avait un match privé là-bas quelque part. J’ai dit, je ne pense pas que je vais y aller. Je n’en sais pas assez sur cette histoire de COVID. Et ça n’a pas l’air génial, vous touchez des cartes et touchez de l’argent toucher ceci et cela. J’ai dit que ça sonnait comme une mauvaise idée. J’ai découvert un mois plus tard, un de ces gars a fini par attraper COVID. Cela a tout foutu en l’air, fondamentalement.

Kotzen dit qu’il a la réputation d’être un joueur de cartes imprévisible, ce qui reflète sa personnalité. Il a dit que c’est un atout pour jouer aux cartes. “Je fais partie de ces personnes où si je remporte un gros pot et que c’est sur un bluff, je pourrais montrer mes cartes une fois cette nuit-là”, a-t-il expliqué. “Alors maintenant, les gens vont se dire que si je parie gros, je suis plein de merde, et donc ils m’appelleront. Mais je ferai en sorte que la prochaine fois que j’agisse comme ça sur un pari que je Je détiens en fait, vous savez, une paire d’as. Certaines personnes me regardent comme ‘il n’a rien’, et puis quand je gagne la main avec un full house, as over, peu importe, alors ils ne peuvent pas prédire quoi Je vais le faire. Je suppose que ce serait un peu mon style. “

En mars dernier, Kotzen a révélé que lui et sa femme avaient déjà combattu le COVID-19 l’année dernière et en sont sortis relativement indemnes. “Ma femme a été testée positive, puis j’ai couru cinq, six jours plus tard et j’ai passé un test, et j’étais négatif”, a-t-il déclaré. La voix de métal. “Mais ensuite, dès que j’ai eu le test, je suis tombé malade avec tous les mêmes symptômes. Je ne peux donc que supposer que je l’ai eu aussi.

“J’ai été bien plus malade dans ma vie, mais ce n’est pas comme ça pour tout le monde”, a-t-il expliqué. “Cette chose affecte tout le monde différemment, et c’est pourquoi c’est tellement dangereux. Je pense donc que les gens doivent être responsables, et maintenant que nous savons à quel point c’est grave – évidemment – vous devez faire ce que vous devez faire pour rester en sécurité .”

SMITH/KOTZENL’album de neuf titres de a été enregistré sur les îles Turks & Caicos en février 2020. Il a été produit par Richie et Adrien et mélangé par Kevin “Homme des cavernes” Shirley.

Kotzenle 22e album solo de , “50 pour 50”, a été publié via son propre label personnalisé, Hauteur libre-Inc. La collection de trois disques était exactement ce que le titre implique : une collection de 50 compositions inédites produites, interprétées et écrites par Kotzen en l’honneur de son anniversaire. C’était la suite de son film acclamé par la critique “Terre Salée” album, sorti en avril 2017 via Hauteur libre-Inc.