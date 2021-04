Richie Kotzen revient sur sa sortie acrimonieuse de Poison: «  Je pense que nous avons tous dépassé S ** T et sommes allés de l’avant  »

LES CHIENS DE VIGNOBLE guitariste / chanteur Richie Kotzen, qui s’est fait un nom grâce à ses albums solos hard rock influencés par le blues, a peut-être obtenu sa plus grande visibilité lors de son passage d’un album avec des glam rockers POISON au début des années 90. Kotzen était dans POISON pendant deux ans avant d’être licencié en novembre 1993 après le batteur Rikki Rockett a découvert que l’homme à la hache avait vu son ancienne fiancée, la femme avec laquelle il avait vécu pendant quatre ans et avait été fiancé pendant deux ans avant de le quitter juste avant de le quitter. POISONtournée européenne de.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Radio Forrest s’il a déjà rencontré le POISON les gars dans les décennies qui ont suivi sa sortie du groupe, Richie dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous nous sommes rencontrés peu de temps après. Et en fait, le bassiste [Bobby Dall] et je me suis assis une nuit au Rainbow [in West Hollywood] et a eu une conversation. C’était peut-être cinq ans après, donc le truc était encore relativement frais. Mais le plus drôle, c’est que je suis tombé sur Bret Michaels dans les coulisses de, je pense que c’était un Rock Fantasy camp, et nous nous sommes embrassés. «Hé, je t’aime, mon frère. Content de te voir.’ Nous avons eu une excellente conversation. CC [DeVille, guitar], Je suis tombé sur lui. Nous étions en tournée avec LES CHIENS DE VIGNOBLE en 2019. L’ironie est mon tour manager pour mes tournées en solo et pour LES CHIENS DE VIGNOBLE, ce tour manager est CC DeVillele gars au jour le jour sur la route. C’est donc totalement ironique; nous sommes connectés là-bas. Mais le plus fou, c’est que ma femme Julia, elle est bassiste, et elle a fait un concert avec Rikki Rockett jouer de la batterie. Et j’ai en fait entendu … Rikki était dans le vestiaire alors que je descendais le couloir, et j’ai entendu mon nom mentionné. Quelqu’un a dû lui demander quelque chose. Et j’ai entendu Rikki dis: «Je m’en fous. Je n’ai pas vu le gars depuis 20 ans. Je m’en fiche. Et puis je suis tombé sur lui, je lui ai dit bonjour et je lui ai serré la main. «

Kotzen a continué: « J’étais enfant quand j’étais dans ce groupe. C’était une expérience formidable, mais imaginez que vous venez d’avoir 21 ans et que vous êtes maintenant dans un groupe qui a déjà vendu 20 millions d’albums. Tout était comme être dans un putain de film. . Et je pense qu’à la fin, je pense toujours que nous avons fait un album génial; je pense que nous avons fait un album fantastique. Et si vous pensez à ce qui se passait avec ces groupes à l’époque, nous étions le seul groupe à MTV a effectivement donné un coup de feu. Cette chanson ‘Supporter’, quand il est sorti, j’avais l’habitude de m’asseoir dans ma chambre et de laisser la télé allumée. Ils ont joué cette vidéo toutes les 20 minutes, cette vidéo était allumée. Et c’était une sensation formidable à l’époque. Donc on a eu une photo avec ce disque, et ça a fini [being] un record d’or. Je ne sais pas s’il est finalement passé au platine, mais j’en ai définitivement obtenu un disque d’or. Beaucoup de ces groupes n’ont même pas écouté leurs vidéos MTV [at that point], donc nous avons eu une bonne photo avec. C’était un excellent disque.

« J’étais déjà connecté à Interscope, et dans mon esprit, je pensais juste: « Quand vais-je faire mon album solo? » C’était donc une situation étrange pour moi d’entrer. Je pense que nous avons fait un excellent album.

« Les gens grandissent et se remettent de la merde, et je pense que nous avons tous surmonté la merde et sommes passés à autre chose. »

Il y a trois ans, Dall a dit à la station de radio de Detroit WRIF qu’il n’avait aucun ressentiment envers son ancien camarade de groupe.

« Richie Kotzen‘est un joueur très talentueux, » Policier m’a dit. « [An] un problème personnel malheureux s’est produit dans le groupe. C’est à peu près de notoriété publique. J’aime le gars, mais il a mal Rikki Rockett, un cher ami à moi, alors je dois laisser tomber ce que c’est. Mais ces gars-là ont parlé ces dernières années, et j’ai vu Richie à [the] NAMM [convention] et des choses différentes, et je n’ai pas de rancune contre lui ou rien. C’est juste ce que c’est. Le mec a fini par se marier Rikkila fiancée de l’époque. C’est une situation assez difficile à traverser et à découvrir [about] au milieu d’une tournée. Mais c’est ce que c’est. Je n’ai aucune mauvaise volonté envers Richie, [other than] le fait que ce n’était pas la bonne chose à faire. »



