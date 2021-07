Rick Aiello, le fils de Danny Aiello, est décédé à 65 ans

Mardi, TMZ a annoncé la mort de Rick Aiello, le fils de l’acteur Danny Aiello. Rick est décédé d’un cancer du pancréas, comme sa famille l’a confirmé à la publication. Il avait 65 ans.

Rick serait décédé lundi dans un hôpital de Warwick, New York. Sa mère, Sandy, a déclaré à TMZ qu’il luttait contre un cancer du pancréas pendant environ un an et demi avant son décès. Il était entouré de ses proches au moment de sa mort. Rick laisse dans le deuil son épouse, Arlene Anne Urichich, et leurs deux enfants. TMZ a également noté que le frère de Rick, Danny Aiello III, est décédé d’un cancer du pancréas en 2010.

Tout comme son célèbre père, Rick a fait carrière dans l’industrie du divertissement. Il est apparu dans plus de 60 programmes depuis qu’il a commencé sa carrière d’acteur dans les années 1980. Son rôle le plus connu était dans Do the Right Thing de Spike Lee, sorti en 1989. Le film mettait également en vedette son père, qui a remporté une nomination aux Oscars pour son interprétation de Sal. Faire la bonne chose était une affaire de famille pour les Aiellos, car Danny Aiello III a doublé pour son père dans le film. En plus d’apparaître dans Do the Right Thing, Rick est apparu dans des films et des émissions tels que Jungle Fever, Law & Order et Sex and the City.

Le père de Rick, Danny Aiello, est décédé en décembre 2019 à l’âge de 86 ans. Un représentant de la famille Aiello a fait une déclaration à TMZ au sujet de son décès, qui disait: “C’est avec une profonde tristesse d’annoncer que Danny Aiello, mari bien-aimé, père , grand-père, acteur et musicien est décédé hier soir des suites d’une brève maladie. La famille demande de l’intimité pour le moment. Les modalités de service seront annoncées à une date ultérieure. ” À la lumière de la mort de l’acteur nominé aux Oscars, de nombreuses stars hollywoodiennes ont fait part de la triste nouvelle.

Cher, qui est apparu aux côtés de Danny dans Moonstruck, a écrit sur Twitter : “Au revoir cher Danny Aiello. Danny était un grand acteur, mais un acteur comique de génie. Nous avons tellement ri. Faire Moonstruck… C’était l’un des moments les plus heureux de ma vie. la vie et il faisait partie de cette période heureuse. Au revoir Johnny Cammareri. Loretta. ” Robert De Niro, qui était l’un des chers amis de Danny, a déclaré: “Je suis très attristé d’apprendre le décès de Danny. Je le connais depuis près de 50 ans. Je suis triste. Rendez-vous au paradis, Danny.”