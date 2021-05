Rick Allen a “ versé quelques larmes ” à la cérémonie d’intronisation du Rock and Roll Hall of Fame de Def Leppard

DÉF LEPPARD le batteur Rick Allen a parlé à Anne Erickson d’Audio Ink Radio à propos de l’intronisation de son groupe en mars 2019 dans le Temple de la renommée du rock and roll à Brooklyn, au Barclays Center de New York. Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblait l’expérience, il a répondu: “Pour être honnête, quand je l’ai entendu pour la première fois, nous venons de quitter la route, donc c’était un peu gênant, parce que je voulais vraiment être chez moi; j’étais juste vraiment fatigués. Nous étions sur la route. Mais ensuite nous sommes allés à New York environ quatre ou cinq jours avant la cérémonie, et j’ai juste réalisé à quel point c’était un gros problème, faire toute la presse et tout. Et puis, je pense que la prise de conscience que c’était le plus grand vote des fans de l’histoire pour le Temple de la renommée, Je pense que c’est l’une des choses qui nous a vraiment marqué. Parce que nous avons toujours eu l’impression de ne pas recevoir assez d’amour de l’industrie de toute façon, mais nous l’avons toujours fait de nos fans. C’était donc bien qu’ils aient influencé la décision pour nous d’être intronisés. “

Il a poursuivi: “Mais oui, c’était cool. Brian May et Ian Hunter être là et enfin se tenir debout sur scène et regarder et voir toute l’industrie vraiment enraciner pour nous, puis voir tous nos fans, c’était en fait assez écrasant. J’ai versé quelques larmes, car il était long à venir. Et j’ai vraiment compris à quel point c’était important. “

DÉF LEPPARDla performance de Temple de la renommée du rock and roll La cérémonie d’intronisation est sortie sur vinyle pour “Record Store Day” en août 2020. Seuls 4 000 exemplaires de l’EP de cinq chansons ont été mis à disposition.

Pour la partie performance de la soirée, DÉF LEPPARD a choisi de jouer quatre de ses plus grands succès: “Hystérie”, “Rock Of Ages”, “Photographier” et “Verse du sucre sur moi”.

Le 2019 Temple de la renommée du rock and roll conclu avec une performance all-star de David Bowiede “Tous les jeunes mecs”, avec DÉF LEPPARD, Ian Hunter, Mai, Steve Van Zandt, LES BRACELETS‘ Susanna Hoffs et LES ZOMBIES‘ Baguette d’Argent.

DÉF LEPPARD a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll 14 ans après que les rockers britanniques soient devenus éligibles.

La 34e cérémonie annuelle a vu DÉF LEPPARD intronisé par REINEde Brian May.

DÉF LEPPARD membres entrant dans le Rock Hall inclus la gamme actuelle – Allen, Joe Elliott, guitaristes Phil Collen et Vivian Campbellet bassiste Rick Savage – avec le guitariste fondateur Pete Willis et LEPPARDle regretté guitariste Steve Clark.

HBO a diffusé une version tronquée de la cérémonie en avril 2019.



