Rick Allen confirme qu’Adrian Smith d’Iron Maiden était en lice pour rejoindre Def Leppard

Rick Allen a confirmé que Adrien Smith était en lice pour rejoindre DEF LEPPARD suite au décès du guitariste Steve Clarke en 1991, en disant: “J’ai vraiment adoré l’idée.” Le batteur a fait ce commentaire en parlant à Eonmusic de ses prochaines expositions d’art en personne à la Wentworth Gallery à Atlantic City et King of Prussia les 10 et 11 juillet.

Confirmant la quasi-collaboration de longue date dans une interview d’août 2020 avec Eonmusic, IRON MAIDEN guitariste Forgeron a finalement révélé qu’il était effectivement en lice pour une place avec l’acte multi-platine, dans une nouvelle qui a fait la une des journaux du monde entier. Et ce n’est pas surprenant, car avec des cheveux blonds décolorés, des jeans délavés à la pierre et un palmarès éprouvé, le guitariste aurait été un parfait shoo-in à l’époque pour remplir la fente vacante à six cordes.

Dans le chat, on a demandé à l’aimable joueur s’il était vrai qu’il était en lice pour rejoindre les rockers de Sheffield, ce à quoi il a répondu: “Je l’étais, oui. Je ne suis pas sûr… Je veux écrire plus de livres; cela pourrait être dans mon prochain ! [Laughs] Il y a toute une histoire à ce sujet, il y a toute une histoire à ce sujet.”

Dans une toute nouvelle interview avec Eonmusic, Allen a confirmé que Forgeron avait été sur le LEPPARD radar pour le rôle qui a finalement été décroché par Viviane Campbell. Le batteur a ensuite nommé certains des autres joueurs qui étaient à l’étude, y compris un guitariste inconnu de Birmingham et l’homme qui a fourni les coups de langue sur SERPENT BLANCLa colossale sortie éponyme de 1987. « Il y avait un enfant qui s’appelait Huwey Lucas c’était un concurrent ; il y avait John Sykes; il y avait tous ces gens alignés », a-t-il déclaré.

Cependant, c’était Forgeron qui a impressionné le batteur, avec Meule louant Adrien pour sa capacité d’adaptation.

“J’ai adoré l’idée” Allen mentionné. “C’est intéressant – vous mettez quelqu’un dans une situation légèrement différente et de nouvelles choses sont révélées à son sujet, et c’était cool. C’était un compliment qu’il soit tellement intéressé.”

En conclusion, cependant, Allen a ajouté : “Mais je pense qu’en fin de compte, Viviane était le choix absolument parfait.”

Lire l’intégralité de l’interview, où Meule discute de ses œuvres, de sa technique de jeu précoce et de certains enfouis DEF LEPPARD gemmes, sur Eonmusic.

