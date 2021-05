Rick Allen de Def Leppard: Bon Scott d’Ac / Dc était un “ gars très humble ” et “ calme qui a vraiment gardé pour lui ”

Dans une nouvelle interview avec Sonic Perspectives, DÉF LEPPARD le batteur Rick Allen on a demandé quoi Bon Scott était comme quand DÉF LEPPARD ouvert pour AC DC en 1979. Meule a répondu: “Il était très humble. C’était un gars calme qui était vraiment resté pour lui. Une chose en particulier qui me démarque était le jour de mon 16e anniversaire, nous jouions au Hammersmith Odeon à Londres, et nous ouvrions pour eux. Bon est venu dans les coulisses pour me souhaiter un joyeux anniversaire et m’a offert un énorme bol de Smarties; aux États-Unis, ils les appellent M & Ms. Je pensais que c’était la meilleure chose à faire, et il n’avait pas à le faire. C’est AC DC nous parlons, et DÉF LEPPARD, on ne parlait pas vraiment de quoi que ce soit à l’époque en 1979. “

Il y a quelques années, DÉF LEPPARD chanteur Joe Elliott a raconté au magazine Classic Rock l’expérience de tourner avec AC DC: “Nous avons ouvert pour AC DC sur le ‘Autoroute pour l’enfer’ tournée en 1979, mais je ne sais pas quoi Malcolm [Young, AC/DC guitarist] était comme une personne. Je ne dis pas qu’il était timide; il gardait juste ses cartes près de sa poitrine. Il vous reconnaîtrait – un hochement de tête, comme: «Comment ça va? – mais il ne s’asseyait jamais et ne bavardait jamais comme Bon l’a fait. Je l’ai trouvé AC DC était cliquey. Bon et falaise [Williams, bass] étaient très aimables, mais en ce qui concerne le côté australien de AC DC, ils étaient très distants. En toute justice, Angus [Young, AC/DC guitarist] est entré dans notre loge plusieurs fois, mais Malcolm ne nous a pas vraiment parlé. “

Elliott a continué en disant que “Powerage” a été AC DCmeilleur record de. “Il a tout – des chansons incroyables, de superbes performances”, a-t-il déclaré. “Ecouter «Powerage» maintenant et vous sentirez vraiment quel grand joueur Malcolm Young a été.”

Scott a été invité à rejoindre AC DC par Malcolm et Jeune veau en 1974, et a atteint la célébrité internationale avant sa mort à l’âge de 33 ans suite à une intoxication alcoolique.

Il a chanté sur AC DCles six premiers albums studio de “Haute tension”, “Dirty Deeds Done Dirt Cheap”, “Que le rock soit” et “Autoroute pour l’enfer”.

Scott décédé d’une intoxication aiguë à l’alcool après une nuit de forte consommation d’alcool dans un club de Londres, quelques jours à peine après avoir assisté à une séance avec Malcolm et Jeune veau où ils ont commencé à travailler sur la musique pour ce qui est devenu le “De retour en noir” album.

Selon le FAQ AC / DC site Internet, Bon et l’ami, un musicien nommé Alisdair Kinnear, avait bu le soir du 19 février 1980 et Bon s’est apparemment endormi pendant le trajet à la maison. Kinnear ne pouvait pas se réveiller Bon, alors il l’a laissé dormir dans la voiture. Kinnear réveillé tôt le soir le 20 février, vérifié Bon, et l’a trouvé inconscient dans la voiture. Bon n’a pas pu être ressuscité, et a été déclaré mort.



