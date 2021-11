Rick Allen de Def Leppard dit encore une fois que les fans obtiendront de la nouvelle musique dans un « avenir pas trop lointain »

Lors d’une nouvelle apparition sur « Le spectacle de Jeremy White », DEF LEPPARD le batteur Rick Allen a parlé de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le prochain album studio du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Voici le truc : il y a toujours de la nouvelle musique en mouvement avec DEF LEPPARD. C’est juste si ça fait partie d’une collection. Mais des chansons sont produites tout le temps, en particulier avec l’ère de la technologie et ne doivent pas nécessairement être dans la même pièce que l’autre personne. Évidemment, il y a des choses dont je ne peux pas parler, mais dans un avenir pas si lointain, je suis sûr que les gens vont découvrir sa nouvelle musique. »

Demandé si c’est toujours important pour DEF LEPPARD pour sortir des albums complets ou il est possible que le groupe sorte quelques chansons à la fois, Meule a déclaré : « Nous faisons des allers-retours en tant que groupe tout le temps, où nous nous demandons : « Peut-être que nous devrions juste sortir quelques [songs] et au moins faire bouger les choses. Mais alors, la vieille école en nous sera du genre ‘Ah. Nous avons toujours procédé ainsi, alors pourquoi changer maintenant ?’ Je suppose que cela dépend de votre âge. Je pense que certains mélomanes seraient heureux de tout choisir, et pas nécessairement du même groupe. »

En juin dernier, DEF LEPPARD chanteur Joe Elliott confirmé à Cleveland.com que lui et ses compagnons de groupe ont échangé des idées virtuellement pendant la pandémie et sont « en avance sur le jeu » en ce qui concerne les progrès du nouveau LP.

En mai, Joe Raconté Télécharger hôte du festival Kylie Olsson qu' »il y a beaucoup de travail à faire » avant l’achèvement du nouveau DEF LEPPARD album. « Mais nous n’avons pas laissé l’année se gâcher », a-t-il déclaré.

Aborder le fait que cela fait près de six ans que DEF LEPPARD dernier album sorti, l’effort éponyme de 2015, Joe Raconté Télécharger: « L’industrie étant ce qu’elle est, nous sommes tous conscients du fait qu’il y a un élément des médias qui ne peut pas laisser tomber le fait que les disques ne sont plus si importants. Et je sais que c’est une chose triste à disons, mais c’est une réalité de la vie. Les tournées sont extrêmement importantes – bien plus que lorsque vous faisiez la promotion de disques quand ils étaient importants. Surtout pour les groupes traditionnels ou comme vous voulez les appeler. Écoutez, je suis allé voir LES PIERRES QUI ROULENT en 1989 au cas où l’un d’eux mourrait. C’est en 1989. Ils n’ont pas eu de décès depuis les années 1960.

« Je suis conscient du fait que lorsque vous avez une histoire, que ce soit LES AIGLES ou FLEETWOOD MAC ou l’un des groupes des années 80, comme nous et [IRON] JEUNE FILLE et quiconque d’autre, nous avons aussi ce public hérité qui veut nous voir continuer le voyage, si vous voulez. Et c’est devenu bien plus important.

« Quand on a fini ça [2015] album, nous n’avons jamais vraiment pensé à faire un autre album jusqu’à ce que nous sentions que le moment était venu », Elliott expliqué. « Et nous nous mettons toujours en place. Nous écrivons constamment des chansons, donc quand il s’agit de reconstituer des chansons, ce n’est pas comme si elles étaient toutes absolument toutes neuves, juste écrites, des trucs chauds de la presse. Certains d’entre eux sont des idées qui ont filtré pendant un an ou deux avec un morceau manquant. Et vous attendez et vous attendez et vous attendez, et puis vous avez cette révélation, ou l’un des autres gars dit, « Pourquoi n’avez-vous pas demandé J’en ai un morceau qui s’intégrerait parfaitement là-dedans. Il s’est donc passé beaucoup de choses. Mais c’est une constante, cela n’a rien à voir avec le coronavirus. Nous le faisons depuis le « Déf Leppard » album est sorti, et nous continuerons à le faire, que nous sortions un album ou non. Nous avons des chansons dans la tête. »

DEF LEPPARD‘s « La visite du stade » avec MOTLEY CRUE, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu à l’été 2020 mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.



