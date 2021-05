Rick Allen de Def Leppard dit que c’était “ la bonne décision ” de reporter la tournée “ The Stadium ” à 2022

DÉF LEPPARD le batteur Rick Allen a parlé à SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk” à propos du report du groupe “La visite du stade” avec MOTLEY CRUE, POISON et JOAN JETT ET LES BLACKHEARTS. Le trek, initialement prévu pour 2020 et déplacé plus tard en 2021, aura désormais lieu en 2022.

“Je le savais [another postponement] était une possibilité, mais cette nouvelle ne pouvait pas venir de moi, ” Meule dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je pense que ce soit le sport, la musique, le théâtre, tous les promoteurs, c’était leur appel. Je pense qu’ils ont pris la bonne décision, car je pense que l’objectif principal doit être la santé et le bien-être des gens. Donc je comprends pourquoi ils ont pris cette décision.

“Je pense que si nous étions sortis cette année, cela aurait peut-être été un peu plus un patchwork d’une tournée plutôt que de pouvoir jouer le tout du début à la fin”, at-il ajouté. “Donc, c’est une déception, mais nous y sommes.

“Je savais en quelque sorte que ça allait arriver, parce que quand j’ai vu RAGE CONTRE LA MACHINE, quand j’ai vu leur tournée se faire pousser, je me suis dit: ‘Vous savez quoi? C’est décevant, mais je pense que nous serons probablement les prochains. ‘”

Allen a continué en disant que lui et son DÉF LEPPARD Les membres du groupe sont déçus de ne pouvoir se produire à nouveau aux États-Unis que l’année prochaine. “Nous sommes vraiment déçus, parce que, de toute évidence, nous voulions sortir”, a-t-il déclaré. “Cela fait longtemps. Et je sais – nos fans sont si fidèles. C’est incroyable. Le fait que nous ayons obtenu le plus grand vote pour le [Rock And Roll] Temple de la renommée – le vote des fans. Nos fans sont donc particulièrement spéciaux; Je veux dire, ils ont toujours été un rocher. Alors je ressens pour eux. Et je ressens pour nous. Mais je veux juste que les gens sortent et soient en sécurité. “

Avant le dernier report, “La visite du stade” devait débuter le 19 juin 2021 à Nashville, Tennessee et se terminer le 12 septembre 2021 à San Diego, en Californie.

Le trek débutera désormais le 16 juin 2022 à Atlanta, en Géorgie, et se poursuivra jusqu’au 7 septembre 2022 à San Francisco, en Californie.

Au 30 janvier 2020, “La visite du stade” avait déjà rapporté 130 millions de dollars sur un million de billets vendus, plus 5 millions de dollars supplémentaires de sièges VIP, selon Panneau d’affichage.

Les billets allaient de 150 $ à 400 $, sans compter certains prix variés qui reflétaient la demande dans le cadre d’une «tarification dynamique».

Quand ça arrive, “La visite du stade” marquera le CRÜEpremières dates en direct depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. CRÜE tourné avec POISON en 2011 et DÉF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates sur la route en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre actes prennent la route ensemble pour une longue tournée.

Face à la pandémie de coronavirus, des milliers de concerts et de festivals ont été reportés ou annulés, car la distanciation sociale et la mise en quarantaine personnelle rendent pratiquement impossible la musique live et la participation à des spectacles en direct.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de réduire la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

