Rick Allen de Def Leppard dit qu’il a failli perdre son bras droit dans un accident de voiture en 1984

DEF LEPPARD le batteur Rick Allen, qui s’est exprimé ces dernières années à travers son art, s’est récemment adressé à Joe Rock sur l’un des thèmes principaux de son œuvre, qui est en fait son bras droit. Le musicien de 58 ans a perdu son bras gauche à la suite d’une amputation après un accident de voiture presque mortel en Angleterre en 1984.

« Peu de gens le savent, mais je me suis très mal cassé le bras droit [in the 1984 accident], et pendant le processus de guérison, à l’hôpital, ils ont dit : ‘Il y a une chance que vous perdiez aussi votre bras droit' » Meule rappelé (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Donc, quand j’ai pu traverser cette période horrible et éliminer toute l’infection, puis réparer l’os et le bras, vous pouvez imaginer que j’étais très reconnaissant. Et je pense que c’est quelque chose qui en parle. L’empreinte de la main est vraiment, pour moi, un signe de gratitude, que je peux toujours faire ce que je fais. Et j’ai mis ma main à travers beaucoup de choses – de la batterie à l’artwork et, évidemment, tout ce que je fais. C’est donc assez symbolique. C’est le seul que j’ai, mais je suis vraiment chanceux de l’avoir. [Laughs] »

Allen a perdu son bras après avoir été projeté à travers le toit ouvrant de sa voiture, et son bras gauche s’est coincé dans la ceinture de sécurité lorsqu’elle s’est défaite lors de l’accident. En conséquence, le bras a été coupé de son corps. Au départ, les médecins ont remis le bras en place, mais ils ont finalement dû amputer à cause d’une infection.

Après Meuleaccident qui a changé sa vie, il a dû réapprendre à jouer de la batterie et fabricant de batterie Simmons travaillé avec lui pour construire un kit. Le sien DEF LEPPARD membres du groupe coincés avec Allen à travers la période difficile et le batteur a persévéré à travers un accident qui aurait mis fin à la carrière de la plupart des gens.

Allen a parlé de son accident lors d’une interview avec Batteur moderne. Il a déclaré: « Je me souviens d’être venu à l’hôpital et d’avoir réalisé ce qui m’était arrivé après l’accident, et honnêtement, je voulais disparaître. Je ne voulais plus faire ça. Et puis j’ai commencé à recevoir ces lettres de partout le monde… J’ai reçu des encouragements de partout – de ma famille, des gars [in the band], de personnes du monde entier. Et je ne sais pas ce qui s’est passé, mais j’ai découvert le pouvoir de l’esprit humain et j’ai juste dit : ‘Tu sais quoi ? Je peux le faire.’ C’était vraiment un truc collectif. C’était tous ces encouragements que je recevais des autres, et puis cela s’est simplement manifesté par le désir de réussir. Et c’est exactement de là que ça vient. »

Meule a également parlé du soutien qu’il a reçu de ses camarades de groupe dans DEF LEPPARD qui est resté à ses côtés tout au long de sa convalescence et a attendu patiemment son retour.

« Ils m’ont laissé la décision, si je voulais continuer ou non, et ils m’ont donné le temps de grandir et de développer, vraiment, un tout nouveau style [of playing], » Allen mentionné. « Et c’est tout ce dont j’avais besoin – j’avais juste besoin de temps. J’avais besoin de temps pour prendre confiance en moi et réaliser que je pouvais le faire. Personne n’a jamais dit: » Eh bien, vous devez prendre une décision maintenant. » Je pense que c’était la chose la plus importante – juste ce temps qu’ils m’ont donné juste pour me retrouver. »

Après avoir visité le Walter Reed Army Medical Center en 2006, Allen s’est consacré à aider les anciens combattants qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique (TSPT) à la suite de blessures similaires aux siennes.

Allen Raconté Actualités ABC en 2012 : « Je ne savais pas à quoi ressemblerait ma vie après cette terrible journée. C’était la période la plus sombre de ma vie… Mon désir est d’encourager un système de soutien pour les guerriers, de déstigmatiser le TSPT, de partager leurs histoires et leurs offres. des moyens alternatifs pour ouvrir la voie à la résilience et à la santé. »



