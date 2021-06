Rick Allen de Def Leppard : « L’isolement est une chose terrible »

DEF LEPPARD le batteur Rick Allen a continué “Side Jams avec Bryan Reesman” pour parler de son travail de peinture et de photographie. Il a également expliqué à quoi ressemblait sa vie pendant la pandémie, notamment en renouant avec un vieil ami qui est devenu un golfeur célèbre.

Allen est connu pour son travail caritatif auprès des personnes souffrant de TSPT, notamment les vétérans militaires, à travers son Fondation Raven Drum. Il a récemment fait des apparitions dans divers lieux de la Wentworth Gallery en mai et juin pour vendre des peintures, collecter des fonds et rencontrer des fans. Ayant fait face au SSPT au cours de sa vie d’adulte, il comprend que la quarantaine a été difficile pour de nombreuses personnes comme lui.

“L’isolement est une chose terrible”, a déclaré Allen. “La chose dont nous parlons quand je suis avec des guerriers blessés, c’est l’isolement. Utilisez la technologie. Vous avez tout à portée de main. Contactez quelqu’un que vous pensez être pire que vous, puis contactez quelqu’un que vous pensez être plus avancé que vous. Le problème avec toute cette histoire de COVID, c’est que les anciens combattants recommenceraient à s’isoler, et c’est dangereux. Je l’ai ressenti au début de la pandémie. Et puis [my wife] Lauren a eu cette idée de ‘Grand amour’ concerts-bénéfice. Cela m’a vraiment aidé parce que cela m’a permis de me concentrer, et cela a en quelque sorte mené là où j’étais, juste être utile et tout ce que vous pouvez aider à le faire. Cela ne me coûte rien de rendre les gens heureux ou inspirés. Donc, ça a été un sujet énorme. Sensibilisation à la santé mentale et prévention du suicide — ces deux mois se suivent. Cela devrait être tous les jours. Cela ne devrait pas être juste un mois dédié à ceci ou un autre mois dédié à cela. Toute l’année devrait être consacrée à cela car j’ai vu tant de souffrances pendant cette période. Je viens d’ouvrir mon petit chemin je peux aider. Et c’est l’une des choses pour lesquelles la musique, en particulier les œuvres d’art, pendant COVID m’a vraiment aidé. Cela m’a permis de rester concentré.”

Il y a eu aussi des points lumineux. Allen s’est retrouvé à renouer avec un vieil ami pendant le verrouillage, un golfeur à succès nommé Marc Roe. “Il a joué sur certains des terrains de golf les plus célèbres de la planète”, a déclaré Allen. “Il est devenu présentateur de télévision, et je viens de lui parler récemment et je me suis souvenu qu’il était en fait la première personne qui m’a présenté le premier VAN HALEN album [back in 1978]. J’étais juste époustouflé [by it]. C’était incroyable. Espérons que nous allons rester en contact. C’était agréable de l’entendre. Et en gros, il m’a dit : “En vieillissant, j’ai commencé à penser aux personnes qui étaient importantes dans ma vie, et tu es venu.” Il me connaissait avant que je sois une rock star ou quoi que ce soit d’autre, donc cela signifiait beaucoup pour moi qu’il me tende la main.”

Meule a également parlé de son amour pour la photographie. “Parfois, je retourne dans les archives et je retourne dans de vieilles photographies – des choses que je ne pensais pas être très, très impressionnantes à l’époque”, a-t-il déclaré. « Évoquez simplement ce moment dans le temps où je reviens et cela évoque tellement d’autres souvenirs de ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Je trouve donc la photographie très utile. J’aime la vidéo, j’aime la cinématographie. Mais il y a quelque chose de vraiment unique dans les images fixes et le fait d’essayer d’instiller une sorte de mouvement, quelque chose qui suscite une réaction émotionnelle chez les gens. Et cela s’est poursuivi dans mes œuvres. “

Allen est devenu le batteur de DEF LEPPARD à 15 ans. Au sommet de sa renommée mondiale en 1984, il a eu un accident de voiture qui a changé sa vie. Meule a perdu un bras, mais a transformé une tragédie personnelle en une transformation spirituelle et a poursuivi sa carrière musicale. Alors qu’il était déjà un héros pour des millions de jeunes, il a rapidement ajouté des millions de nouveaux admirateurs. Depuis, Meule a tendu la main et apporté son soutien à d’autres partout dans le monde en partageant ses expériences personnelles et son amour de la batterie. Au cours des 17 dernières années, Meule a tendu la main aux adolescents atteints de cancer, aux enfants ayant des besoins spéciaux, aux jeunes à risque en crise, aux familles victimes de violence domestique et aux anciens combattants qui ont servi au Vietnam, dans la tempête du désert, en Irak et en Afghanistan. Il a reçu le Prix Humanitaire de Maria Shriver‘s Best Buddies en 2002 et en 2012, a également reçu le prestigieux Carry It Forward Award du Wounded Warrior Project. Meule poursuit son travail en aidant les guerriers blessés à travers Résilience du projet‘s Warrior Resiliency Program parrainé par sa fondation caritative le Fondation Raven Drum.

Une partie intégrale de MeuleLa vie créative de est devenue publique en 2012. Après des années de travail photographique personnel, Allen s’est aventuré dans le monde des beaux-arts avec une première collection à succès d’œuvres d’art abstraites construites à partir du rythme. Allen est devenu un pionnier dans le nouveau médium, utilisant des baguettes et le rythme pour dicter des visuels abstraits sur toile.



