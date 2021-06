Rick Allen de Def Leppard sur Eddie Van Halen: “Il a changé de guitare pour toujours”

La semaine dernière, DEF LEPPARD le batteur Rick Allen arrêté par les studios CBS12 pour un tête-à-tête exclusif sur sa tournée des beaux-arts en Floride de trois dates, qui a débuté le 20 mai à Fort Lauderdale et s’est terminée deux jours plus tard à Boca Raton.

AllenLa collection de abrite des originaux, des éditions limitées, la série de tambours peints, des originaux de médias mixtes, ainsi que le “Légendes” série, qui se compose de portraits réalistes mais impressionnistes de musiciens qui l’ont influencé, notamment Eddie Van Halen, Kurt Cobain et Johnny Cash.

Parlant de sa peinture de Van Halen, Meule a déclaré: “Je l’admirais vraiment. Je pense qu’il a changé le jeu de la guitare pour toujours. Je pense qu’entre lui et Jimi Hendrix, ils ont inspiré d’autres musiciens. C’est juste une perte énorme. J’ai eu la chance de le rencontrer en 91. Très modeste. Vous ne penseriez jamais qu’il a fait ce qu’il a fait sur scène. Mais je voulais juste capturer ce sourire. Il semblait juste être dans son élément. Cela lui rend vraiment hommage. Et je me sentais vraiment aussi pour sa famille, bien sûr. »

Dans une interview de 2018 avec Le magazine hype, Allen, qui a commencé à peindre à un âge précoce avant même de prendre la batterie, a déclaré à propos de son utilisation de la lumière ou d’une sorte d’objet brillant dans son art: “La réalité est très difficile à faire, mais c’est ma tentative de peindre l’objet ou quoi que ce soit C’est une étude de la façon dont la lumière rebondit sur l’objet. Certaines des pièces les plus récentes – il y en avait une que j’ai faite de [late DEF LEPPARD guitarist] Steve Clark; puis il y en a eu une John Lennon; j’en ai fait un Jimi Hendrix, les ‘Légendes’ pièces – cela, pour moi, était une étude sur la façon dont vous ne peignez vraiment pas le visage de la personne, vous peignez comment la lumière rebondit sur la personne. Si vous regardez de près certaines pièces, elles n’ont aucun sens lorsque vous les regardez de près. Lorsque vous prenez du recul et que vous commencez à le voir de loin, c’est presque comme si votre esprit remplissait les blancs et cela crée l’illusion de la réalité. »

Il y a deux ans, Meule Raconté L’Atlanta Journal-Constitution à propos de son processus artistique avec ses peintures : “Je prends une photo que j’aime beaucoup de la personne, et je vais la poster-iser et dessiner l’affiche-isation sur la toile, et c’est là que je peux arriver à mes blancs, noirs et les gris. Après avoir fait la sous-peinture, je vais commencer à choisir les couleurs. ‘Légendes’, j’écoute normalement la musique de l’artiste que je peins.”



