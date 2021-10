Rick Allen et Orianthi de Def Leppard parmi les interprètes du concert-bénéfice “Women Who Rock” à Pittsburgh

Les femmes feront vibrer la scène AE Pittsburgh le samedi 16 octobre en tant que quatrième Les femmes qui rock concert-bénéfice présenté par Gibson donne revient en tant qu’événement de concert en direct et en personne. Les femmes qui rock se connecte grâce au pouvoir de la musique et aide à éduquer, soutenir et financer la recherche sur la santé des femmes. L’annuel de cette année Les femmes qui rock concert-bénéfice mettra en vedette des performances de l’auteur-compositeur-interprète Rita Wilson, Lauren Monroe avec Rick Allen de DEF LEPPARD, Orianthi, LES VINDYS et DJ Femi. Auteur-compositeur-interprète-batteur-percussionniste légendaire et philanthrope Sheila E. sera sur place pour recevoir le 2021 Les femmes qui rock Prix ​​Impact. Hôte de iHeart Radio 102.5FM WDVE Michele Michaels reviendra pour la quatrième année consécutive en tant que maître de cérémonie. Tous les bénéfices de Les femmes qui rock soutenir le Magee-Women’s Research Institute (MWRI) – le plus grand institut de recherche du pays dédié uniquement à la recherche sur la santé des femmes qui sauve des vies. Billets pour le 2021 Les femmes qui rock concert-bénéfice sont en vente dès maintenant.

Le légendaire Sheila E. souvent appelée la reine de la percussion, sera honorée du prix 2021 Les femmes qui rock Prix ​​Impact présenté par Peoples, une entreprise de services publics essentiels.

« Je suis honoré et touché d’être reconnu pour le prix Impact », déclare Sheila E. “Merci de Les femmes qui rock et Magee-Women’s Research Institute pour le travail incroyable que vous accomplissez. Quand je pense à l’impact, je pense à toutes les femmes – mentors, ma mère, ma grand-mère, sœurs, collègues, amis nouveaux et de longue date – qui m’ont élevé au fil des ans et m’ont continuellement inspiré à donner au suivant.”

Rita Wilson a officiellement sorti le troisième et dernier EP de sa “Trilogie” série intitulée “Trilogie 3”. Rita continue de démontrer son évolution en tant que chanteuse, compositrice et interprète dynamique qui chevauche avec succès les mondes de la pop, de la country et du folk. Le premier single, “L’air fin”, est une collaboration peu belle et éthérée avec DORMIR ENFIN.

Les femmes qui rock les participants au concert découvriront un bar de beauté interactif offrant des avantages et des cadeaux de beauté gratuits, un photomaton de partage social, une vente aux enchères silencieuse offrant une chance de gagner des expériences uniques, y compris le salon VIP, l’entrée du tapis rose et une performance du gagnant du Les femmes qui rock Concours “Étoile montante”, Graciela.

Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein et la santé des femmes en général est sous-financée et sous-étudiée. Alors que la plupart des recherches en santé ont contourné les différences entre les sexes, le Magee-Women’s Research Institute (MWRI) a 501c3 est le plus grand institut de recherche du pays dédié uniquement à la recherche sur la santé des femmes. En outre, MWRI propose actuellement 192 études portant sur 162 000 femmes dans des essais cliniques dans le monde entier. Les chercheurs du MWRI travaillent sur la résistance à la chimiothérapie pour la forme la plus courante de cancer du sein, trouvent un traitement plus efficace pour le cancer du sein triple négatif et mènent plus de 20 essais cliniques pour développer de nouveaux traitements personnalisés pour les femmes.

Pour les fans qui ne peuvent pas assister au concert peuvent soutenir la recherche révolutionnaire sur le cancer du sein et la santé des femmes, Les femmes qui rock a lancé une nouvelle collection de marchandises. Les éléments incluent la signature Les femmes qui rock un éclair, une sangle de guitare Gibson X Women Who Rock, des médiators, des T-shirts, des combinaisons, des débardeurs et des bijoux faits à la main uniques. Une partie de toutes les recettes de la Les femmes qui rock La collection financera la recherche vitale sur le cancer du sein et la santé des femmes au Magee-Women’s Research Institute (MWRI).

