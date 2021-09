‘Rick and Morty’ épate les fans avec la finale choquante de la saison 5

La finale de la saison 5 de Rick et Morty a donné aux fans ce qu’ils demandent depuis des années dans certains cas, et beaucoup sont encore sous le choc. L’épisode d’une heure a été divisé en deux parties, ramenant certains des scénarios les plus populaires de l’histoire de la série et plus d’histoires que nous n’en avons jamais eues auparavant. Attention: il y a des spoilers à venir pour Rick et Morty Saison 5 !

La première moitié de la finale de la saison 5 s’intitulait “Oublier Sarick Marshall” et comportait une rupture dramatique du duo titulaire. Rick s’est lancé dans une aventure sans Morty, mais s’est rapidement rendu compte qu’aucune quantité de voyages sympas ne pouvait justifier sa relation rompue avec son petit-fils. Pendant ce temps, Morty a accidentellement renversé du fluide de portail sur sa main et a sa propre aventure sombre en expérimentant la substance. À la fin de l’épisode, il essaie de culpabiliser Rick en le faisant croire que le fluide l’a vieilli de plusieurs décennies, et ils se rendent à la Citadelle des Ricks pour un traitement.

La seconde moitié de la finale est l’endroit où les espoirs de longue date des fans se réalisent enfin – le retour de “Evil Morty”. Le dernier épisode s’appelle “Rickmurai Jack”, et il commence par un retour à la Citadelle où Evil Morty a utilisé son pouvoir de président (acquis dans la saison 3, épisode 7, “The Ricklantis Mixup”) pour tordre la dynamique de Ricks et Mortys à travers toutes les dimensions dans des configurations horribles.

Le public apprend que malgré le dédain général de Ricks pour Jerrys, Ricks partout poussent Beths et Jerrys ensemble pour produire Mortys. Nous apprenons également que Ricks s’appuie sur Mortys non pas pour leurs ondes cérébrales déformantes comme proposé dans la saison 1, mais pour leur pardon illimité. Le plan d’Evil Morty, cependant, est de tuer tous les Ricks et Mortys des autres dimensions et de devenir complètement autonome, échappant une fois pour toutes au cycle multidimensionnel d’abus et à la “Courbe Finite Centrale”.

L’épisode a également surpris de nombreux fans en confirmant que la trame de fond de Rick décrite dans la première de la saison 3 était plus ou moins exacte, malgré les affirmations contraires de Rick. Il a également réfuté plusieurs théories de fans de premier plan en confirmant que le Rick représenté dans la série est Rick C-137 – la même version de Rick représentée de manière cohérente depuis l’épisode pilote. Nous voyons un regard sombre sur le fait que Rick perd sa famille, chasse d’autres Ricks pour se venger et trouve enfin une nouvelle version de sa famille avec laquelle s’installer. On voit alors que Morty a tout appris aux côtés du public, à sa grande horreur.

Les fans sont occupés à séparer les détails et les implications de ces deux épisodes sur les réseaux sociaux, avec de nouvelles théories de fans qui fleurissent déjà pour remplacer celles abandonnées. Rick et Morty ont déjà été renouvelés pour plusieurs saisons supplémentaires et les scénaristes sont aussi avancés que la saison 7. Cependant, jusqu’à présent, on ne sait pas quand la saison 6 sera diffusée sur Adult Swim.