Rick Astley réagit à ‘Ted Lasso’ en utilisant un enterrement pour faire rouler tout le monde avec plaisir

Cet article contient des spoilers pour la saison 2, épisode 10 de Ted Lasso. L’épisode de vendredi de Ted Lasso, “Pas de mariage et d’enterrement”, a été un autre coup de poing émotionnel, avec Rebecca (Hannah Waddingham) devant faire face à la réalité des funérailles de son père et Ted (Jason Sudeikis) face à ses sentiments longtemps réprimés à propos de son le suicide du père. Ces deux acteurs ont prouvé pourquoi ils ont remporté les Emmys dimanche dernier et ont assuré leurs nominations pour l’année prochaine alors qu’ils étaient aux prises avec leurs émotions et leurs relations compliquées avec leurs pères.

Le point culminant émotionnel a été le moment où Rebecca, ne sachant pas comment faire l’éloge de son père, décide de chanter la chanson préférée de sa mère, “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley, Impromptu pendant les funérailles. Lorsque sa voix faiblit, Ted continue la mélodie et le reste de la congrégation sonne pour terminer la chanson pop emblématique. Il n’y a jamais eu d’utilisation plus réconfortante d’un “Rick Roll”, et Astley a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux remerciant l’équipe de Ted Lasso pour la belle utilisation de sa musique.

“Donc, il m’a fallu un peu de temps pour comprendre ce que je pense du dernier épisode de Ted Lasso”, a déclaré Astley dans la vidéo. “Je suis un grand fan de la série, et j’ai été complètement époustouflé par ce qu’ils ont fait avec ce fils. Je dois dire qu’à Hannah Waddingham – Hannah Waddingham, lauréate d’un Emmy Award – vous avez fait un travail incroyable et incroyable. ” Brendan Hunt, qui joue Coach Beard et est l’un des principaux scénaristes de la série, a retweeté la vidéo d’Astley avec un emoji au visage choqué. Le showrunner Bill Lawrence a également retweeté le message, écrivant simplement “Awesome”.

#Croyez #Biscuits #Grrrr @TedLasso @jasonsudeikis @hanwaddingham @brendanhunting @brettgoldstein @AppleTV #tedlasso pic.twitter.com/MZ9Bm773kP – Rick Astley (@rickastley) 25 septembre 2021

L’équipe de Ted Lasso baigne actuellement dans la lueur d’une soirée historique aux Emmy Awards de dimanche dernier. L’émission Apple TV + a remporté quatre Emmy Awards, remportant des prix pour une série comique exceptionnelle, un acteur exceptionnel dans une série comique, un acteur de soutien exceptionnel dans une série comique et une actrice de soutien exceptionnelle dans une série comique. Apple TV+ est devenu le premier service de streaming à remporter un Emmy Award dans une catégorie de programme au cours de sa deuxième année d’éligibilité.

Ce n’est pas une grande surprise de voir Ted Lasso remporter plusieurs Emmy Awards puisque l’émission a remporté 11 nominations. Jason Sudeikis a remporté l’Emmy du meilleur acteur, Brett Goldstein celui du meilleur acteur de soutien et Hannah Waddingham celui du meilleur second rôle féminin. De plus, le directeur de casting Theo Park a remporté un Emmy pour le casting exceptionnel d’une série comique. Sudeikis, qui est producteur exécutif de la série, est également devenu le premier acteur principal d’une série humoristique de première année à être honoré à la fois pour une performance principale et pour la meilleure série pour une comédie de première année.