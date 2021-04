Rick Astley se détache de ses possessions matérielles après un vol ⋆ .

Instagram

Le hitmaker « Never Gonna Give You Up » a appris à ne pas trop s’attacher aux biens matériels après avoir perdu ses précieuses guitares lorsque des voleurs sont entrés par effraction chez lui.

AceShowbiz –

Rick Astley a perdu ses précieuses guitares des années 1980 lors d’un cambriolage chez lui.

Le hitmaker de «Together Forever», 55 ans, a révélé que les instruments, qui «n’étaient pas très précieux mais qui m’étaient précieux», avaient été arrachés lors d’un vol à son domicile à Surrey, en Angleterre.

Admettant que l’expérience lui a appris à «se détacher» des biens matériels, il a déclaré à l’ancien chef adjoint du Parti travailliste. Tom Watson‘s « Personnes d’intérêt”Podcast,“ Nous avons fait un cambriolage dans la dernière maison. Certaines des guitares que j’avais eues dans les années 80 et des choses ont été volées.

«Ils avaient beaucoup de souvenirs. Ils avaient fait le tour du monde », a expliqué le chanteur de« Never Gonna Give You Up ». « Donc, je me suis en quelque sorte détaché de la possession de prix de posséder des guitares… Parce que vous ne savez pas si vous allez les posséder pour toujours de toute façon. »

Le chanteur / compositeur britannique joue également du piano. Il a récemment célébré la Journée mondiale du piano en expliquant ce qui l’a attiré vers l’instrument. «Il y a peu d’instruments qui permettent un sentiment de connexion avec la musique comme le fait un piano. Que vous jouiez vous-même ou que vous aimiez écouter, il a le pouvoir d’exprimer des émotions comme aucun autre instrument », a-t-il écrit sur Instagram.

Il a sorti pour la dernière fois un album intitulé «Beautiful Life» en 2018. Il a ensuite rejoint Prend ça sur la route comme acte de soutien l’année suivante.

