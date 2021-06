Rick Carlisle, option sérieuse pour le banc des Milwaukee Bucks

Il est étrange de parler d’éventuels changements de banc entre certaines des équipes qui sont encore en compétition dans le Playoffs NBA 2021. Mais c’est ce qui se passe avec Milwaukee Bucks, la tenue que Mike Budenholzer entraîne et dirige.

Les Bucks ont réussi à revenir de la série contre les Brooklyn Nets et sont déjà 2-2 contre une équipe très épuisée avec les défaites de Kyrie Irving et James Harden. Mais s’ils étaient éliminés, à Milwaukee ils ne donneraient pas une chance de plus au technicien qui n’a pas encore obtenu la bague, et c’est là que le nom de Rick Carlisle, l’entraîneur des Dallas Mavericks.