Rick et Morty : 6 choses à retenir avant la saison 5

Rick garde Phoenixperson dans le garage et essaie de le réparer

Rick a eu des retrouvailles assez maladroites avec BirdPerson (maintenant le Phoenixperson cybernétiquement ressuscité), qui n’a pas pris la nouvelle que Tammy était bien morte (probablement à cause de sa programmation), ce qui a entraîné une bagarre brutale entre les vieux amis. Curieusement, c’est Jerry, utilisant le cadavre de Tammy comme une marionnette comme distraction, qui a conduit à la défaite de Phoenixperson via un interrupteur. À son retour à la maison Smith, il semble que Rick ait les pièces restantes de Phoenixperson stockées dans le garage et semble avoir l’intention de le ramener à son ancien moi, ce qui serait bien pour Rick car il n’a plus trop de personnes à qui s’identifier. à l’heure actuelle.