Rick et Morty: Comment diffuser la finale de la saison 5 en ligne de n’importe où

Avec un calendrier de diffusion quelque peu décousu, les fans d’animation sont restés en haleine dans l’attente de la conclusion de la dernière saison de l’émission déjantée de Dan Harmon, mais l’attente est désormais enfin terminée.

Lisez la suite pour savoir comment diffuser Rick et Morty et regarder la finale de la saison 5 en ligne de n’importe où dans le monde.

Après une brève pause dans les diffusions hebdomadaires de la saison 5, les derniers épisodes 9 et 10 devraient maintenant être diffusés dans le cadre d’une finale spéciale d’une heure sur Adult Swim aux États-Unis.

Les adeptes de l’émission se sont demandé ce qui se passerait ensuite après l’épisode huit (“Rickternal Friendshine of the Spotless Mort”) a vu le scientifique titulaire Rick raviver son amitié avec Bird Man, tout en donnant un aperçu intrigant de son histoire.

Très peu d’indices ont été donnés sur ce à quoi nous pouvons nous attendre des deux derniers versements de la saison, le titre de l’épisode 9 “Forgetting Sarick Mortshall” semblant faire référence au film Forgetting Sarah Marshall et faisant allusion à une rupture possible entre nos deux héros.

Mais il reste à voir de quoi parle l’épisode 10 – intitulé “Rickmurai Jack” – apparemment après la série animée Samurai Jack.

Lisez la suite pour votre guide complet pour diffuser la finale de la saison 5 de Rick et Morty en ligne, où que vous soyez dans le monde.

Rick et Morty – Où et quand ?

Les deux derniers épisodes de Rick et Morty Seaon 5 devraient être disponibles pour être visionnés sur Adult Swim aux États-Unis le 5 septembre à 23 h HE / PT.

Regardez Rick et Morty en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur la façon dont les fans de théâtre peuvent regarder l’émission plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Rick et Morty, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder la finale de la saison 5 de Rick et Morty en ligne aux États-Unis exclusivement sur Adult Swim

Les deux derniers épisodes de cette série de Rick et Morty seront disponibles exclusivement pour Adult Swim à partir du dimanche 5 septembre à 23 h HE / PT.

Les clients du câble qui reçoivent Adult Swim peuvent regarder les épisodes via le site Web de la chaîne en se connectant avec les détails de leur fournisseur.

Si vous êtes un coupe-câbles, ne désespérez pas, car il existe un certain nombre d’options extravagantes pour regarder la chaîne.

Pour beaucoup, les forfaits Bl Blue ou Orange de Sling TV devraient faire l’affaire, vous donnant accès à Adult Swim pour 35 $ par mois, l’une ou l’autre option étant disponible pour 10 $ le premier mois.

Diffusez Rick et Morty au Canada

La bonne nouvelle pour les fans canadiens de la série est que les deux derniers épisodes de la saison 5 seront disponibles en tandem aux États-Unis via le module complémentaire Slack TV disponible via Amazon Prime Video.

Un abonnement Prime au Canada coûte actuellement 7,99 $ CA par mois et l’accès à Slack coûte 19,99 $ supplémentaires. La bonne nouvelle est que les deux services peuvent actuellement être testés sans payer un centime grâce à un essai gratuit.

Puis-je diffuser la finale de la saison 5 de Rick et Morty au Royaume-Uni?

La bonne nouvelle est que oui, vous le pouvez. La meilleure nouvelle est que vous pourrez regarder les épisodes 9 et 10 pour rien car ils devraient être diffusés via E4 en clair.

Cela signifie que vous pourrez également diffuser la finale via le service à la demande All 4 entièrement gratuit.

L’inconvénient est que vous devrez attendre un jour plus tard que vos cousins ​​américains pour regarder la conclusion, les épisodes devant être diffusés sur E4 le lundi 6 septembre à partir de 22h BST, les deux versements étant disponibles sur demande sur ALL 4 suivant leur diffusion.

Diffusez la finale de la saison 5 de Rick et Morty en Australie

C’est également une bonne nouvelle pour les téléspectateurs de Down Under, le service de streaming Netflix Australia ayant confirmé la diffusion des derniers épisodes de la saison 5 vers 17 heures (AEST) le lundi 6 septembre.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.