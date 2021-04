Rick et Morty et 9 autres émissions de télévision et films qui font référence aux œuvres de Stephen King

Oeil de chat

Cat’s Eye de Lewis Teague est un délice pour tout fan de Stephen King, car il comporte non seulement deux superbes adaptations de nouvelles scénarisées par l’auteur lui-même, mais aussi une troisième histoire entièrement originale et une paire de références fantastiques à des classiques du passé. En ce qui concerne ce dernier, vous pouvez les repérer très tôt dans le film lorsque le félin protagoniste, le général, est présenté. Un égaré, le général commence l’histoire juste en errant dans les rues, mais cette errance devient un sprint complet lorsqu’un Saint-Bernard enragé commence à donner la chasse (clairement une référence à Cujo – que Teague a également dirigé). La poursuite se poursuit le long des trottoirs et des rues, et à un moment donné, les deux animaux sont presque touchés par une Plymouth Fury rouge de 1958 – une qui arbore un autocollant de pare-chocs qui dit: «Attention à moi, je suis Pure Evil, je suis Christine.» Comme capturé dans l’image ci-dessus, c’est un grand moment à deux pour un.