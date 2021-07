Rick et Morty : les pires moments de Rick en tant que grand-père

Rick oublie complètement l’été et la laisse derrière lui (Saison 4, Épisode 7)

Alors que la plupart de ceux-ci sur la liste seront composés de Rick avec Morty, étant donné que c’est avec qui Rick poursuit le plus ses aventures, je devais au moins inclure un moment entre Rick et sa petite-fille, Summer. Dans l’épisode de la saison 4, “Promortyus”, Rick, Morty et Summer finissent par partir à l’aventure dans un monde dirigé par des parasites suceurs de visage qui contrôlent le cerveau de ceux qu’ils habitent, avant de mourir littéralement trente minutes plus tard après être né.

L’été est complètement oublié par Rick quand ils trouvent d’une manière ou d’une autre un moyen de s’en sortir, mais au lieu de devenir un parasite, elle finit par devenir la souveraine du monde à cause d’un cure-dent dans sa bouche que les parasites ont vu comme un acte divin, et encourage le Glorzo ( les parasites) pour reconstruire leur monde. Dieu merci pour cela, car qui aurait su ce qui arriverait à Summer si elle n’avait pas eu ce cure-dent comme cet épisode “chose”.