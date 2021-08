Rick et Morty ont laissé tomber une révélation déchirante pour Rick et Beth, mais était-ce réel?

Je vais me lancer sauvagement dans la conjecture ici, cette référence à Dead Beth pourrait signifier plusieurs choses différentes concernant le canon de Rick et Morty. D’une part, cela pourrait prouver que l’apparition à l’écran et les décès ultérieurs de la femme de Rick Diane et de l’adolescente Beth dans la première de la saison 3 “The Rickshank Rickdemption” étaient basés sur des événements réels, et non sur une histoire d’origine fabriquée pour son pistolet à portail, comme il l’a prétendu dans l’épisode. Ce qui, si cela était vrai, signifierait qu’il vit avec la version hypothétique (sa parole) d’une famille qui n’a jamais existé, et qu’il pourrait y avoir un nombre incalculable de Ricks dans le multivers qui traitaient également du dilemme qui change la vie en choisissant entre abandonner Diane et Beth afin de les protéger de la Citadelle des Ricks, ou rester dans les parages et assister à leur mort.