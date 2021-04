Rick et Morty Pickle Rick et les autres meilleures versions de Rick Sanchez

Petit Rick

Lorsqu’un vampire s’est détaché au lycée de Morty et Summer dans « Big Trouble In Little Sanchez », Rick Sanchez n’avait qu’une seule option. Vraiment, il avait plusieurs options, mais pour une raison quelconque, il a décidé que, par opposition à une infiltration régulière dans l’école comme il l’avait fait plusieurs fois dans le passé, le moyen le plus simple de traquer le vampire était de transférer sa conscience à un plus jeune. soi. Ainsi, Tiny Rick est né et est devenu un succès rapide au lycée avec son attitude et son sang-froid général. Aussi cool et presque dur à cuire qu’il était comparé à Pickle Rick, Tiny Rick s’est avéré être diabolique quand il a été révélé qu’il essayait de faire détruire le corps plus ancien de Rick. Heureusement, grâce à la musique ultra-triste d’Elliott Smith, Summer et Morty ont pu sauver leur grand-père et le ramener dans son ancien corps. Pourtant, avant qu’il ne devienne méchant, Tiny Rick était le plus cool des Ricks.